Sparta nechtěla hrát blázinec, řekl Kantor po prohře. Gól ho mrzel dvakrát | iSport.cz

Co říct k zápasu?

„Bohužel jsme nevstřelili branku, pak se strašně těžko vyhrává. Většinou hrajeme zápasy na nízký počet gólů, bohužel se nám nepodařilo žádný vstřelit. Machy (brankář Sparty Matěj Machovský) chytal výborně a nám chyběl takovej ten poslední krůček, abychom tam něco dotlačili. Bohužel, je to velká škoda. Chtěli jsme alespoň nějaké body, když už ne tři. Jsme zklamaní.“

V čem byla Sparta lepší?

„Těžko říct. Věděli jsme, že se jim úplně nedaří, takže jsme čekali, že budou hrát trpělivě, nebudou se chtít nikam hnát, nebudou chtít dostat moc branek, budou čekat na přesilovky. Z obou stran to byl takový trpělivý hokej. Po druhé třetině, kdy to bylo 0:0, bylo jasné, že to bude o jedné brance. Bohužel se ji podařilo vstřelit Spartě.“

Z tribuny nevypadal zápas příliš pohledně. Jak jste to viděl z branky?

„Jak jsem říkal, Spartě se nedařilo, tak nechtěla hrát nějaký blázinec. Nás trenéři taky nabádají k tomu, abychom hráli dobře dozadu. Nepadly góly ze začátku a pak už každá chyba vás může stát zápas. Oba týmy se soustředily na to, aby nedostaly branku a čekaly na svoji příležitost.“

U jediné branky Lukáše Klimka byla asi klíčová skvělá přihrávka od Miroslava Formana. Je to tak?

„Vyjížděl zpoza branky a zametal to na první tyči. Zamet to na druhou tyč, kde byl volný sparťanský hráč. Mrzí mě to ještě jednou tolik, protože mě trefil do ruky a od ní mi to šlo do brány. Kdybych si na to vůbec nešáhl, tak by to bylo možná lepší.“

I přes prohru na Spartě se zvedáte. Je to v kabině cítit?

„Určitě. Od nástupu nových trenérů má naše hra vzestupnou tendenci. Teď jsme čtyřikrát vyhráli, na Spartě to bohužel nevyšlo, ale když takto budeme pokračovat, tak body budou přicházet. Nemusíme se bát, že bychom měli hrát nějaké play out nebo něco takovýho.“

Po příchodu nových trenérů se zvedla především defenziva, dostáváte výrazně méně gólů. Je to z branky hodně znát?

„Určitě, je to markantní rozdíl. Máme úplně jiný systém. Za starých trenérů jsme pořádně žádný nedodržovali nebo neměli. Tohle je úplně jak nebe a dudy. Pro nás pro gólmany je to samozřejmě dobře, ale zase se hraje na jednu nebo dvě branky a každá chyba vás může stát zápas, takže pro gólmany je to samozřejmě psychicky náročný.“

Chytal jste potřetí za sebou od začátku, předtím jste moc příležitostí nedostával. Jak si to teď užíváte?

„Od začátku sezony se cítím dobře. Kolega (Gašper Krošelj) chytal výborně, tak chytal on. Teď zase chytám já dobře, tak chytám já. V hokejovém týmu je to úplně běžný, dneska už nejsou moc jedničky, které by odchytaly 50 zápasů, takže na tom není nic speciálního.“

