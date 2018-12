Vejmelka jedničkou? Jsem připravený na všechno, chci šanci využít | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:08. Poulíček Hosté: 05:18. P. Holík, 46:19. M. Erat, 52:19. P. Holík, 58:25. Hruška Sestavy Domácí: Kacetl (Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Budík, Hrabal – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Bubela, Voženílek – P. Sýkora, Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Vejmelka (Kašík) – O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, Hruška, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – Köhler, Süss, Mallet. Rozhodčí Pavlovič, Hradil – Lučan, Malý Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 diváků

Získáváte zápasovou jistotu?

„Pár utkání mám za sebou, myslím, že nějakou formu mám. Nebo formu... Snažím se jít do každého zápasu na sto procent, připravit se co nejlépe dovedu. Nekoukám se doleva, doprava, když dostanu gól, chci chytat pořád stejně. Doufám, že se mi to bude vracet.“

A je tomu tak?

„Tvrdě pracuju na tréninku, myslím, že ano. Jsem za to jedině rád. Snad to takhle bude pokračovat.“

V Kometě jste zvyklý na dost velkou konkurenci. Nejdřív jste měl u sebe Marka Čiliaka, pak Marka Langhamera, teď máte vedle sebe Libora Kašíka. Jak se bude vaše pozice vyvíjet dál?

„Už jsem tady zažil leccos, různé situace. Jsem připravený na všechno. Snažím se k tomu přistupovat stejně, nevnímat, co se děje kolem mě. Ale když dostanu šanci, chci ji využít. Teď ji mám, vážím si jí. Každý zápas chci dokázat, že jsem v bráně právem.“

Ukázat, že dovedete zachytat víc dobrých zápasů po sobě?

„Přesně, aby to nebyl ode mě vždycky jen jeden výkřik do tmy, že vyjde jedno utkání. Chci si udržet konstantní formu. Myslím, že se mi to teď daří a budu dělat maximum, aby to drželo dál.“

Pardubices - Kometa Brno: Hruška trefou do prázdné pojistil výhru Komety, 1:4

V Pardubicích jste vyhráli 4:1. Zdálo se, že to nebyly úplně snadné body.

„Bylo to těžké, jeli jsme do Pardubic po porážce, naše výkony jsou takové dost na houpačce. Šli jsme do zápasu s pokorou, byť jsme samozřejmě chtěli tři body. Ale průběh rozhodně nebyl takový, jaký bychom plánovali. Vůbec to nebyl lehký zápas, Pardubice nás dost potrápily. Když srovnaly na 1:1, byly chvílemi i lepší.“

Přitom třeba v první třetině jste je mačkali, ale z tlaku jste vytřískali jen jeden gól. Dokumentuje to střelecké trápení Komety?

„Šancí jsme určitě měli dost. Kdybychom nějakou proměnili, byli jsme víc v klidu, ale právě tohle je náš problém. Příležitost dát gól máme, ale strašně se nadřeme, abychom něco dali a taháme se o výsledek až do konce. Musíme všechno zjednodušit a doufat, že po Novém roce bude zase lépe.“

Ukázal se za stavu 1:1 vliv Martina Erata? Jeho rychlá střela pod břevno pardubický odpor asi zlomila.

„Stoprocentně, on tyhle situaci umí řešit, už několikrát to ukázal, když byla potřeba, pomohl. Vymyslí excelentní nahrávku do prázdné, dá sám gól. Jenom potvrdil, že takové chvíle umí zvládat. Vzal na sebe zodpovědnost a nám ten jeho zásah hodně pomohl. Pak už jsme si to pohlídali.“

Přijde mi, že Kometa má na víc, než poslední dobou předvádí, že se pořád může vymáčknout ještě k něčemu mnohem lepšímu. Sedí to?

„Cítíme to asi všichni, není to úplně ideální, jsou fáze zápasu, které musíme zvládat lépe. Máme teď docela dobré nástupy do zápasů. Pak mi přijde, že se uspokojíme, když vedeme a je tam trochu taková laxnost. Sráží nás to na kolena. Tady musíme zapracovat, uvědomit si, že nás takové výpadky mohou stát zápas. Až tohle zlepšíme, přijde lehkost.“

Pardubice - Kometa Brno: To byla rána! Gulaši svojí dělovkou vysklil plexisklo

Pardubice - Kometa Brno: Mohutné oslavy brněnského kotle! Holík přidal další gól hostů, 1:3