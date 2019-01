Gól 9 sekund před koncem? Hokejový orgasmus, porno! smál se Duda | iSport.cz

Gól na Spartě devět sekund před koncem. Velká paráda, viďte?

„Parádní loupež! Minule jsme takhle nešťastně prohráli s Plzní, akorát tam bylo trochu víc času. Hokej se ale hraje do 60 minut. Petr Koblasa tam skvěle vybojoval puk, předložil mi super balón… pro mě těžkej one timer. Propadlo to, ale Vanty odvedl super práci na brankové čáře.“

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„To je hokejový orgasmus, výstřik. Když to řeknu tvrdě: normální porno! To je nejvíc, když takhle vykradeš banku za pět minut dvanáct.“

Může být taková výhra pro tým velký nakopávač? Vědomí, že dokážete vyhrát i takhle těžké zápasy.

„My víme, že umíme vyhrávat. Sám to vidíš. Justin Peters v bráně je fantastickej, každý zápas nám dává šanci si ty body vzít, je jen na nás, jestli ty góly dáme. Teď jsme začali snově, nakonec jsme to urvali se štěstím. Někdy ten jackpot vyhraješ, tak to bývá.“

Cítil jste, jak je aktuálně Sparta herně dole?

„Ani ne. V přesilovkách si toho samozřejmě všimnete, klid na hokejce nemají. Kluci se snaží, ale nejde jim to. Mají dobrý, kvalitní mančaft, určitě půjdou nahoru.“

V listopadovém komentáři pro Sport jste říkal, že se Sparta určitě zvedne. Věřítě tomu i teď?

„Jestli mám dělat proroka, tak řeknu, že deficit je tam pořád malej. Kolem pátého šestého místa se pořád můžou motat. Na první místa se už nedostanou. Z mého pohledu Spartě chybí ti top rozdíloví hráči, kteří v klubu v minulosti vždycky byli.“

