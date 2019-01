Sparťan Forman: Nejraději bych rozkopal kabinu, jsme skoro na dně | iSport.cz

Čtyřicet minut jste byli proti Chomutovu lepším týmem. Nakonec jste odešli bez bodu po gólu 9 sekund před koncem, jak moc to mrzí?

„Byl to trest za tu strašnou první třetinu, co jsme předvedli. I když jsme byli pak lepší, nedokázali jsme urvat body. Kdybychom hráli celých šedesát minut, vyhráli bychom první třetinu a mohli jsme v klidu zápas dohrát. Místo toho jsme si nechali hned dát tři góly, to se těžko dotahuje.“

Nemohlo to být podceněním soupeře? Chomutov se potácí na spodku tabulky…

„Jenže my jsme na dně skoro taky. Navíc se nám nyní vůbec nedaří, takže jsme je určitě nepodcenili. Musíme si ale každý sáhnout do svědomí, jak k zápasu přistupujeme. Takhle prostě není možný hrát v první třetině.“

Dokresluje ten nešťastný závěr utkání vaše momentální rozpoložení?

„Asi jo, je to obrázek naší aktuální situace.“

Je to další velká rána pro psychiku? Už takhle na tom nejste nejlépe, sahali jste po bodech… a nic.

(přemýšlí) „Je to nepříjemné. Nevím, co k tomu nyní říct. Upřímně, nejradši bych rozmlátil celou kabinu, ale to ničemu nepomůže. Ideálně bych hrál hned další zápas a získal ty body zpátky, ale musíme změnit hodně věcí.“

Už několikrát padlo, že nehrajete to, co by si od vás trenér Uwe Krupp představoval. Co tedy po vás kouč chce?

„Chce po nás jednoduchý přímočarý hokej. Nahodit puk, tvrdě pro něj jít, střílet více do brány. Tohle je to, co chceme hrát. Bohužel se nám to nedaří, nevím proč.“

Je tohle styl, který vám sedí?

„Máme fyzicky zdatné hráče, máme tu hodně Amíků, takže si myslím, že by nám tento styl měl sedět.“

Výrazně se vám přestalo dařit po první reprezentační přestávce. Co se od té doby přihodilo?

„To kdybych věděl, tak se to pokusím změnit. Popravdě nevím, čím to je. Nemůžu říct, že bychom lítali ve vzduchu, to určitě ne. Ani se nejde vymlouvat na zranění, protože kádr máme kvalitní a široký. Těžko najít, kde nastal zlom, ale bohužel to teď není dobrý a musíme se z toho dostat.“

Oproti předchozím zápasům jste si proti Pirátům vypracovali celou řadu šancí, jenže jste je nedokázali proměnit. Vnímáte, že vám koncovka hodně drhne?

„To je další věc. V tréninku jsme se na to sice zaměřili, víme, že nás to trápí delší dobu, jenže potom přijde zápas a je to pryč… Nevím, jestli jsme zbrklí nebo co… Nevím, čím to je. Koncovka nás trápí už delší dobu.“

Podobně jste na tom i s přesilovkami.

„Ano i přesilovky nám nejdou. Ty jsou tragické, není k tomu co víc říct. Přesilovky rozhodují zápasy a ty naše jsou bída.“

