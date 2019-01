Lenc po výhře v derby: Černá série Boleslavi? Asi kouzlo liberecké haly | iSport.cz

Zažil vyhrocené zápasy Liberce s Boleslaví z obou táborů, sám nevědomky utekl před temnou sérii Bruslařů pod Ještěd. Středočeši nevyhráli u svého rivala už od listopadu roku 2010, tedy patnáct extraligových zápasů v řadě včetně play off a baráže. „Čím to? Nevím, jestli to je náhoda… Liberec i Mladá Boleslav z 98 procent obměnily kádr, možná je to nějaké kouzlo Home Credit Arény,” usmíval se Radan Lenc.

Podesáté v řadě jste na domácím ledě nezaváhali. Jak se výhra rodila?

„Byli jsme připraveni na soupeřovo hojné napadání a bruslení, což se potvrdilo. Skóre bylo dlouho 0:0 a jsem rád za využitou přesilovku. Utkání jsme si hlídali hlavně z obrany, od níž pak přicházely naše útoky. Základ úspěchu byla tedy určitě kvalitní defenziva.“

Druhá branka byla zřejmě rozdílová. Chvíli před jejím vstřelením měl soupeř tlak.

„Rozhodně. Mladá Boleslav hrála výborně, měla spoustu šancí, které zaplať pánbůh Roman Will pochytal. Po jednom ze zákroků jsme vstřelili branku na 2:0 a trochu víc jsme se uklidnili. Odehráli jsme dobré utkání.“

Od listopadu 2010 v Liberci Středočeši nevyhráli. Bylo vidět, že sérii chtějí zlomit?

„Každou sérii chce jeden z mančaftů nějakým způsobem změnit. Jsem rád, že pro nás série pokračuje a to jak z hlediska vzájemných zápasů s Mladou Boleslaví, tak co se naší domácí pohody a sbírání bodů týče. O to je výhra 4:1 ještě cennější.“

Čemu nepříznivou bilanci Mladoboleslavských přisuzujete? Nevyhráli pod Ještědem už patnáct extraligových zápasů v řadě.

„Nevím, jestli to je náhoda. Patnáct zápasů… Liberec i Mladá Boleslav z 98% obměnily kádry, tak možná jde o nějaké kouzlo Home Credit Arény.”

Opět jste se v derby střelecky prosadil. Ceníte si branky?

„Jak psal jeden novinář, že Kvápa (Marek Kvapil) všechno připravuje, tak úplně stejně to bylo teď. Marek připravil šanci Tomáši Filippimu, který mi dal kotouč před před prázdnou branku. Cením si ale gólu úplně stejně jako každého jiného.“

Minule v Boleslavi to pro vás asi nebylo úplně příjemné. Čekal na vás transparent (Zradan Lenc) od domácích fanoušků. Vzpomněl jste si na něj?

„Samozřejmě bylo nějaké popichování ze strany spoluhráčů, ale kluci si ze mě spíš dělají srandu a já to beru. Jinak je to rivalita a musí se s tím počítat.“

Jaké to je, když najde člověk své jméno na tribuně?

„No… Nakonec to nebylo moje jméno (směje se).“

Tentokrát už si fanoušci nic nepřipravili. Oddychl jste si, že vše proběhlo v klidu?

„Podobná věc se může objevit v každém zápase. Každopádně myslím, že atmosféra byla výborná. Přišlo plno lidí, bylo vyprodáno a v takovém prostředí se nám hraje výborně. Musíme poděkovat fanouškům a to jak libereckým, tak boleslavským.“

Výrazně vám pomohl k výhře také výkon Romana Willa, že?

„V první třetině to Roman výborně zavřel. Držel nás v podstatě celý zápas. Jediný gól soupeře, který padl, byl náš vlastní. Musím před ním smeknout, jsou to jeho body. Odvedl skvělou práci.“

Propracovali jste se do čela tabulky. Znamená posun něco?

„Vůbec nic. Špička tabulky je docela narvaná, po každém kole může být nahoře úplně někdo jiný. Potřebujeme nasbírat každý možný bod a pak to bude parádní.“