Kvapil si dal k narozeninám gól: Sedlo si to. Škoda, že takových dnů není víc | iSport.cz

Narozeniny jste oslavil gólem a dvěma nahrávkami. Větší spokojenost už panovat asi nemůže, že?

„Vše si sedlo. Škoda, že takových dnů není víc. Jsme rádi za tři body, určitě to byl těžký zápas ostatně stejně jako každý jiný. Vezeme se na vítězné vlně, což nás těší. Budeme se snažit sérii co nejdéle udržet.“

Navíc se vám podařilo nastřílet i hezké góly.

„Snažili jsme se po celý zápas hrát jednoduše. To, že nám napadaly hezké góly, je plus, ale jinak se snažíme celkově hodně střílet a tlačit se to branky. Že byly zrovna dnes hezké? Jindy jsou zase ošklivé, člověk si nevybírá.“

Z vaší lajny je cítit obrovský klid. Hrajete s Radanem Lencem a Tomášem Filippim ve velké herní pohodě?

„S Radanem a Tomášem mi to opravdu sedí. Doufám, že jsou se mnou také spokojení. Nicméně je nám v podstatě jedno, kdo s kým hraje, snažíme se v první řadě plnit pokyny od trenéra a držet systém. Zatím to šlape a snad v tom budeme pokračovat dál.“

Znamená pro vás první příčka tabulky něco?

„Jsme hlavně rádi za body. Sezona je ještě dlouhá a nikdy nevíte, kdy přijde krize. Hrajeme zápas od zápasu, nekoukáme na to, že bychom chtěli být první, nebo druzí. Makáme, co to jde a sbíráme body.“