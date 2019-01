Dostihy gigantů. Proč Třinec a Liberec vládnou? Haly, farmy i extratřída | iSport.cz

Extraligová tabulka je neuvěřitelně našlapaná, na první místo se může teoreticky dostat kdokoli. Podle deníku Sport jsou však největšími adepty na zisk Prezidentského poháru dva giganti, kteří aktuálně pospolu trůní v horkém křesle lídra. Třinec i Liberec mají na kontě 63 bodů. Oba mají našlápnuto k pokoření magické stovky.

Ocelářům zbývá odehrát 21 zápasů, Tygrům pak rovná dvacítka. „Oba mají výborně složený mančaft. Vzhledem k tomu, že poměry v Liberci znám detailně, věřím o něco víc jemu. Systém hry, organizace a Filip Pešán na střídačce… to všechno podle mě mluví pro ně. Umí si skvěle nastavit řád dlouhodobé práce, výkon umí udržet do konce sezony stupňovat. Tým teď navíc mají vážně báječně poskládaný,“ tvrdí Petr Vampola, který v součtu dvou etap strávil v Liberci sedm let.

Poprvé se pod Ještědem objevil v roce 2003, podruhé pak o deset let později. V roce 2016 s ním došel až na vrchol. „Když jsem tam přišel jako dvacetiletý kluk, byla tam ještě stará hala, všechno začínalo. Liberec byl tehdy na začátku cesty, kterou jde teď. Pešán to tam vzal do rukou, jasně nastavil směr. V klubu mu to umožnili, dali mu šanci a obrovskou důvěru,“ říká útočník, který v současnosti válí v Chance lize za Kladno.

Na pouti, která by se bez nadité peněženky úspěšně zvládnout nedala, jsou v posledních letech oba kluby. Severočeši jsou na cestě s mnoha cíli delší dobu. Hlavní ideály? Výchova mladých talentů, tituly a budování úspěšné značky.