Vrbata už v Boleslavi řeší novou sezonu. Jak je to s (ne)koncem Látala? | iSport.cz

Klub oficiálně potvrdil příchod nového sportovního ředitele Radima Vrbaty v úterý, ve středu ráno se byl představit hráčům v kabině. Do podoby současného kádru nechce podle svých slov příliš zasahovat. „Prioritní bude skládání týmu na příští sezonu,“ uvedl bývalý útočník v rozhovoru pro klubový web. „Je leden, teď to všechno začíná. Nějakým hráčům končí smlouvy, bude se muset mluvit s agenty. S trenéry se budeme bavit o tom, kdo připadá do úvahy,“ nastínil.

Vrbatův nástup možná trochu zastínil jinou důležitou událost, konec Jaromíra Látala. Ten se přitom do klubu, ve kterém už dříve úspěšně působil a byl u největšího úspěchu (semifinále 2016), vrátil teprve na začátku minulého roku. Chřadnoucí tým pomohl pozvednout, po bídném vstupu do současné sezony se Boleslav zlepšuje. „Odvedl pro nás výbornou práci, za kterou jsem mu moc vděčný. Je mi líto, že tenhle posun znamená jeho konec na pozici sportovního manažera,“ zmínil spolumajitel klubu Jan Plachý.

Látalův odchod řadu lidí zarazil. „Pan Plachý se dohodl s Radimem Vrbatou a shodli se na tom, že pokud se buduje nový tým a má to mít nějakou hlavu a patu, tak by to už měl dělat manažer, co bude v klubu působit další sezonu. I Jarda říkal, že to dává smysl,“ vysvětluje situaci generální manažer Jan Tůma. V klubu bude Látal působit do konce sezony. Co bude dál, není jisté. „Smlouvu má do 30. dubna. Nějaké věci se rozebíraly. Uvidíme, jak to dopadne, teď je to ještě hodně čerstvé,“ dodal Tůma.

Sportovní manažeři BK od návratu do extraligy: 2014/15 Luděk Bukač ml., od listopadu Jaromír Látal 2015/16 Jaromír Látal 2016/17 David Výborný 2017/18 Luděk Bukač ml., od ledna Jaromír Látal 2018/19 Jaromír Látal, od ledna Martin Vejvoda

(+ Radim Vrbata v nové funkci sportovního ředitele)

Nově vzniklá funkce sportovního ředitele naopak čeká na Vrbatu. Mistr světa z roku 2005 si chtěl od hokeje po konci kariéry načas odpočinout a jeho nástup byl v plánu až po sezoně. Celá věc nakonec nabrala jiný směr. „Vzhledem k tomu, že další sezony se připravují už od ledna, tak jsme se domluvili takhle,“ řekl. Na stadionu se pohyboval i tak téměř denně, jako asistent Václava Pletky působí u 4. třídy, kde hraje jeho nejstarší syn Kryštof. Práci s mládeží bere hodně zodpovědně, řadí ji mezi hlavní priority.

Po říjnovém příchodu nových trenérů v čele s Miloslavem Hořavou dokonce vypomáhal i na trénincích áčka. „Párkrát za mnou Miloš přišel, jestli bych s nimi nešel na led. Nechci jim do toho ale úplně zasahovat,“ poznamenal Vrbata. Nadupané trenerské trio bylo jedním z hlavních důvodů, proč do vedení vplul už nyní. Na soupisku se ale zapsat nenechá. „To ne!“ vypálil rezolutně. „Maximálně na nějaký zápas veteránů,“ dodal s úsměvem.

Vrbata už ve vedení Mladé Boleslavi působil, čtyři roky vlastnil třetinový podíl klubu. V červenci 2015 ho ale prodal Plachému, chtěl se ještě soustředit na hráčskou kariéru. Mluvilo se o tom, že až s hraním sekne, vlastnictví znovu odkoupí. Podle jeho slov to nyní není aktuální, důvodem jsou především děti. „Přidávat si další zodpovědnosti? Na to teď není prostor,“ řekl.

Návrat jednoho z nejslavnějších odchovanců berou pozitivně nejen fanoušci, ale i další členové vedení. „Je potřeba v tom hledat pozitiva. Je to Boleslavák, ve městě bydlí, v klubu už byl v pozici spolumajitele, takže klub nějakým způsobem zná,“ cení si GM Tůma.

Jakou má Vrbata s klubem vizi do budoucna? „Není to sprint, je to o budování. Nestane se přes noc, že přijde Vrbata a bude se hrát o titul. Žádný urychlovač úspěchu neexistuje, všechno se to musí odpracovat. Není to o ničem jiném než o přístupu, práci a profesionalismu,“ zakončil.

