Děkujeme, odejděte. Honzík ve Spartě skončil, upsal se Jihlavě | iSport.cz

V minulé sezoně pomáhal Spartu tahat z bryndy. Odchytal devatenáct zápasů, celkem přes tisíc minut. Čísla měl slušná – úspěšnost 90 procent, průměr 2,8. Pod novým trenérem Uwem Kruppem ale Davidu Honzíkovi pšenka nekvetla. Nedokázal si získat jeho důvěru. Proto klub v posledních týdnech usilovně sháněl k Matěji Machovskému jinou dvojku. Až ji našel v Jakubu Sedláčkovi.

Honzík dostal svolení hledat si angažmá jinde. Až si plácl s Jihlavou, kde už v minulosti působil. „Jsme rádi, že můžeme Davida uvolnit do klubu, ve kterém se dříve cítil dobře. Dostane šanci, kterou si zaslouží a na kterou čeká. Děkujeme mu za jeho služby, zejména v loňské sezoně, kdy nás v těžkých časech dokázal několikrát podržet a přejeme mu vše nejlepší v jeho budoucí kariéře,“ uvedl k jeho odchodu sportovní manažer Sparty Michal Broš.

V aktuálním ročníku dostal v brance Sparty šanci jen čtyřikrát, celkem pouze na 122 minut. Většinu sezony odchytal za Slavii v Chance lize. Teď však bude čapat v jiném klubu této soutěže. Ambice bude mít podstatně větší.

Pětadvacetiletý brankář se po necelých třech letech vrací do Jihlavy. Bývalý mládežnický reprezentant zanechal v Dukle výraznou stopu během sezony 2015/2016, kdy spolu s Jakubem Škarkem vytvořili nejlepší gólmanskou dvojici tehdejší první ligy.

Nyní se o místo v brankovišti bude prát s Janem Brožem a Švédem Niklasem Lundströmem. „Byla to akce kulový blesk. O Davida Honzíka jsme měli zájem už dříve, ale nikdy to nevyšlo. Nyní se ozvala Sparta, zda náš zájem platí. Pak už to muselo jít všechno rychle, ve hře byly i dva extraligové kluby. David k nám jde na trvalý přestup,“ dodal jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

