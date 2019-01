SESTŘIHY: Klíma pomohl Spartě k výhře nad Zlínem. Liberec je v čele | iSport.cz

Smoleňák vyloupil Litvínov

Domácí trenéři před utkáním pozměnili složení formací a již ve druhé minutě se ukázala dvojice Hanzl, Mikúš. Druhý jmenovaný pálil bez přípravy z křídla, ale trefil pouze dobře postaveného brankáře Pavelku. O minutu později se již domácí ujali vedení: Lukeš nádherným pasem našel rozjetého Hübla a ten s přehledem poslal kotouč pod Pavelkovy betony.

Za pouhých 17 vteřin ovšem bylo vyrovnáno. Po chybě v rozehrávce se sám řítil na Petráska Koukal a stejně jako Hübl poslal puk přesně mezi betony. Hosté se mohli vzápětí ujmout i vedení, jenže dvojice Filip Pavlík, Miškář na domácího brankáře nevyzrála. V šesté minutě byl sám před hostujícím brankářem Jurčík, ale bekhendem vysoko přestřelil prázdnou branku.

Na druhé straně trefil v početní výhodě Rosandič brankovou konstrukci. V 14. minutě Ščotka zboural na útočné modré čáře Radovana Pavlíka, který byl velmi otřesen, putoval rovnou do kabin a do utkání již nezasáhl.

V závěru první části si domácí vypracovali dvě velké příležitosti. Nejprve po dobrém forčekinku čtvrté formace trefil Jurčík pouze lapačku strážce hostující branky a poté následovala akce, která byla kopií akce před první brankou Vervy. V hlavní roli byla opět dvojice Lukeš, Hübl, tentokrát však litvínovský centr zamířil těsně vedle tyčky.

V úvodu druhé části se řítil sám na Petráska Cingel, do zakončení se nedostal díky záchranné brzdě, kterou předvedl Kašpar a za svůj zákrok putoval na trestnou lavici. V oslabení ujel Hübl, Pavelka výtečně zakročil betonem. V 34. minutě se Petružálek ocitl tváří v tvář Pavelkovi, vyzrát na něj ale nedokázal. Poté měl jasný gól na hokejce Rákos, ležícího Petráska však nepřekonal a trefil pouze jeho beton.

V 47. minutě fauloval Romančík unikajícího Miškáře a rozhodčí nařídili trestné střílení. Litvínovský bek odnesl obranný zákrok zraněním a odkulhal do kabiny. Exekuce se ujal Paulovič, zvolil bekhendový blafák, který však Petrásek zastavil vyrážečkou. V 53. minutě vstřelil vítězný gól Smoleňák, který krásnou ranou bekhendem z mezikruží vymetl pavučiny v rohu domácí branky. Litvínovští si v závěrečných minutách žádnou brankovou šanci nevypracovali a prohráli tak i třetí utkání v novém roce.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:20. V. Hübl Hosté: 02:37. Koukal, 52:26. Smoleňák Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Graborenko, Baránek, L. Doudera, Ščotka, Suchánek, Romančík – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – M. Hanzl, J. Mikúš, Kašpar – Petružálek (A), Helt, Trávníček (C) – Jícha, M. Havelka, Jurčík. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Dragoun, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos (A). Rozhodčí Hradil, Bejček – Komárek, Lučan Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 4623 diváků

Indiány skalpoval Knotek

Úvod utkání příliš vzruchu nepřinesl. Hosté vycházeli ze zabezpečené obrany a aktivnější domácí jen s obtížemi procházeli přes střední pásmo. Až v 10. minutě si vynutila nápor elitní plzeňská formace, Gulaš ale střelou z otočky trefil jen pravou tyčku. Za chvíli po individuálním průniku Kracíka najížděl z levé strany na Krošelje Němec, slovinský gólman si však s jeho bekhendovým zakončením poradil.

Postupně směrem dopředu se osmělující Mladoboleslavští se probudili v závěru první třetiny. Grim ještě v dobré pozici Frodla neprostřelil. Pouhé tři vteřiny před pauzou už ale plzeňský gólman střelu Vondrky z pravé strany jen vyrazil a dorážející Žejdl otevřel skóre.

Indiáni dokázali rychle odpovědět. Již po 66 vteřinách prostřední části totiž dorazil do sítě střelu Kodýtka Eberle. Následně domácí ovládli hru. Středočeši ovšem s vypětím všech sil přečkali šanci agilního Eberleho, přesilovková střela Kováře z mezikruží mířila nad a nepřesně zakončil v gólové pozici i nekrytý Straka.

Radost Indiánům přinesla až 35. minuta, kdy po přesné křížné přihrávce Kováře od levého hrazení upravil před branku sjíždějící Allen na 2:1. Na obrat ve skóre mohli Boleslavští zareagovat před druhou sirénou díky nedisciplinovanosti soupeře. Během téměř dvouminutové přesilovky pět na tři však po nabídce Vondrky napálil v největší příležitosti uzdravený Klepiš z levého kruhu jen pravou tyč.

Na začátku závěrečné třetiny se hosté dočkali vyrovnání díky Pláňkovi, který nahozením z pravého rohu útočného pásma překvapil Frodla. Plzeňští ve snaze získat zpět vedení otevřeli hru, hosté však pokazili několik brejků. Domácí postupně opět stupňovali nápor. Po vybídnutí Kaňákem netrefil v 52. minutě odkrytou branku Eberle.

V rušném závěru normální hrací doby nejprve tváří v tvář Krošeljovi neuspěl Straka a z protiútoku při přečíslení dvou na jednoho nepřekonal Frodla Němeček. Hosté ještě přečkali šanci Kováře při vyloučení Vondrky a utkání dospělo do prodloužení. V něm sice nejprve Vondrka neproměnil samostatný únik, ale v 63. minutě po špatném vyjetí Frodla pohodlně zavezl puk do branky Šťastný.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Inkasovaný gól pět vteřin před koncem třetiny se nesmí stávat. Od začátku druhé třetiny přišlo jasné zlepšení. Všichni kluci tahali, bruslili celých dvacet minut. Třetí třetina ukázala, jak se o vítězství nebojuje. Apeluji na některé hráče, aby se zmátořili. V takhle nabitém programu to nejde hrát jen na pár hráčů, kteří to táhnou. Hokej se hraje šedesát minut a všichni musí hrát na sto procent celý zápas. Dominiku Frodlovi nic nevyčítám, je to náš bojovník. Má na nějaký výkyv právo. Je to skvělý gólman a kluk. Připisuji to hráčům, kteří neodvádějí sto procent své práce. Hráčům jsem to již řekl a budu jim to opakovat. Chtěl bych poděkovat naopak klukům, kteří ubránili dlouhé oslabení na konci druhé třetiny."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme rychlý přístup. Nepouštěli jsme soupeře do šancí. Dostali jsme se do vedení, ale ve druhé třetině jsme od toho ustoupili. Přestali jsme bruslit a Plzeň nás přehrála. Střední pásmo nám nefungovalo, ztráceli jsme v něm puky. Ve třetí třetině se nám podařilo šťastným gólem vyrovnat. Musím uznat, že jsme za ním šli. Potom jsme před koncem ubránili přesilovku, což bylo důležité. V prodloužení šťastnější tým vyhrál."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:06. Eberle, 34:36. Allen Hosté: 19:57. Žejdl, 44:29. Pláněk, 63:40. Šťastný Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – D. Kindl, Kracík, Pour – Kantner, Preisinger, V. Němec. Hosté: Krošelj (Kantor) – Němeček, Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, P. Musil, Látal – Grim, T. Knotek, P. Kousal. Rozhodčí Obadal, Pešina – Kajínek, Zavřel Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5757 diváků

Gólman Dostál po návratu z MS vychytal výhru

V brance Brna si odbyl extraligovou premiéru teprve osmnáctiletý Dostál, opora české reprezentace na nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let. V úvodu přihlížel ze svého brankoviště téměř exhibiční hře spoluhráčů, mezi nimiž chyběl zraněný Erat, ale nastoupila už posila do obrany Baranka. Slovenský reprezentant také asistoval Zaťovičovi při první brance, která byla jubilejní stou brankou Komety v tomto ligovém ročníku.

Hosté v úvodu nevěděli, kde jim hlava stojí. Kometa přesně kombinovala, rychle přecházela střední pásmo a kromě dalších dvou gólů měla i další šance, Gulaši trefil tyč. Po první třetině mohlo být skóre pro Kometu ještě mnohem příznivější než 3:0.

Po první přestávce se jasný obraz hry změnil. Hosté, v jejichž brankovišti nahradil Novotného po třetím inkasovaném gólu Kuchař, zpřesnili obranu a byli důraznější. Mikúš se dostal do vyložené šance, jenže na debutanta Dostála si nepřišel. Tohle už neplatilo ve 32. minutě, kdy právě Mikúš dal první gól Karlových Varů.

Kometa už nehrála tak důrazný a rychlý hokej, v koncovce jí chyběl klid a přesnost. V závěru dějství nevyužila dvě dvojnásobné přesilovky v celkovém trvání 89 vteřin a navíc mohla v oslabení inkasovat, když se na Dostála řítil osamocený Beránek, ale bez gólového úspěchu.

Na začátku třetí třetiny měl na holi kontaktní trefu naděje Gríger, Dostál však prokázal, že jeho nominace do zápasu byla více než oprávněná a opět svůj tým podržel. Jeho spoluhráči pak přece jen zvýšili obrátky, velkou šanci měli v krátkém časovém rozpětí Köhler a Zaťovič, ovšem i karlovarský Kuchař byl mužem na svém místě. Nakonec za téměř 50 minut pobytu na ledě udržel čisté konto, ale k bodům to jeho týmu nestačilo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:26. Zaťovič, 05:01. Štencel, 09:05. P. Holík Hosté: 31:17. T. Mikúš Sestavy Domácí: Dostál (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Střondala, Plekanec, Mallet – Köhler, Hruška, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák (C), Kusko. Hosté: F. Novotný (10. Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Šafář, M. Rohan (A), Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – O. Beránek, Balán (A), Kohout – Stloukal, Skuhravý (C), J. Černý – T. Mikúš, R. Vlach, Lapšanský. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Bílí Tygři rozhodli v první třetině

Hosté si hned v úvodu pomohli dvěma nedovolenými zákroky, což nastartovalo Liberec k tlaku. Nic z něho však Severočeši nevytěžili, i když mají v soutěži nejvyšší úspěšnost v proměňování přesilovek. V dalším průběhu třetiny pak Lukáš odolal nebezpečným střelám Hudáčka i Jelínka.

Publikum v liberecké Home Credit Aréně se dočkalo gólu až v 17. minutě. Krenželok vyjel s pukem zpoza olomoucké branky a přesnou ranou pod horní tyč otevřel skóre. Ovace v hale ještě nedozněly a Liberečtí se radovali znovu. Birner posunul kotouč na Hudáčka, který střelou na vzdálenější tyč překonal Lukáše podruhé.

Do druhé třetiny šli domácí v početní výhodě. Velkou šanci měl Filippi, z dobré pozice ale přestřelil. Hosté kontrovali nahozením Jaroměřského, při němž Willa zachránila branková konstrukce. Místy nedůsledná obrana a také dvě vyloučení domácích za sebou posadily na koně pro změnu Hanáky.

Liberecká obrana ale odolala a v závěru oslabení měl naopak velikou šanci Filippi - Lukáš se štěstím zachránil svůj tým od třetího gólu. V polovině utkání už však nestačil na opakovanou střelu Ševce a Bílí Tygři vedli již o tři branky. Domácí se i nadále tlačili do útoku a na čtyřbrankový rozdíl pak zvýšil v přesilové hře ve 36. minutě dorážkou Kvapilovy střely Birner.

Pátou branku Severočechů mohl přidat v úvodu třetí části Krenželok, tváří v tvář Lukášovi ale neuspěl. V další gólové šanci se následně ocitnul Ordoš, z ideální pozice však přestřelil.

Udeřilo tak na druhé straně. Galvasovo nahození od modré čáry skončilo až za překvapeným Willem, který měl zakrytý výhled. Liberec mohl odpovědět v početní výhodě, proti střele Lence ale výborně zasáhnul Lukáš. Na konečných 5:1 tak upravil v poslední minutě Šmíd.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Nemyslím si, že bychom byli celé utkání lepším týmem. Podle mého názoru to byl vyrovnaný zápas. Hosté přijeli bez tří klíčových hráčů, což se na jejich výkonu podepsalo. Ale i přesto byl soupeř tvrdý, organizovaný a pro nás extrémně nepříjemný. Nám nepomohly přesilové hry, které nám hru zpomalily a rozbily tempo. Paradoxně a s úsměvem na rtech jsme v nich nakonec dali dva góly. Do dalších zápasů se musíme prezentovat daleko lepší hrou. Zápas jsme sice odehráli bojovně, ale měli jsme také kus štěstí, a proto jsme vyhráli."

Jan Tomajko (Olomouc): "Porážka 1:5 hovoří za vše. Myslím si, že Liberec byl po celý zápas lepší. V první třetině jsme hráli moc oslabení a Liberec se tak dostal do hry. My jsme moc nehráli s pukem a naše sebedůvěra šla dolů. Dostali jsme dva góly během jedné minuty a potom už jsme neměli na to, abychom zápas zvrátili. Alespoň se nám povedlo vstřelit gól, což je dnes asi jedině pozitivum."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:21. L. Krenželok, 17:09. L. Hudáček, 29:52. Ševc, 35:38. Birner, 59:24. Šmíd Hosté: 46:12. J. Galvas Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – Valský, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Lukáš (Hasala) – Staněk, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek (A), Švrček, Rutar – Jergl, J. Knotek (A), Ostřížek – Handl, Strapáč, Burian – V. Tomeček, Kolouch, Holec – Mráz, Skladaný (C). Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Piráti úspěšně loupili potřetí v řadě

Dynamo i se staronovou posilou Schausem v sestavě začalo aktivně a ve třetí minutě se po přihrávce Eklunda trefil zblízka Perret. Zápas nenabízel mnoho gólových šancí. Výjimkou po delší době byl únik Hovorky, jehož střelu ale Peters zlikvidoval. Chomutov si na vyrovnání počkal do přesilovky, kdy se hezkým manévrem uvolnil Raška a ranou na bližší tyč překvapil Hamerlíka.

V závěru první a především na začátku druhé třetiny měly Pardubice k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, ale nesehrály ji vůbec dobře. Až v jejím závěru začali domácí hráči pálit, ovšem Peterse výrazně neohrozili. Absenci gólových šancí na obou stranách v dalším průběhu nezměnily další přesilovky ani hra ve čtyřech.

Až ve 36. minutě se Chomutov při své páté početní výhodě v zápase dočkal. Růžička parádním pasem vyzval ke střele Janka a jeho dělovka se zastavila až v síti za Hamerlíkem. Chvíli nato mohl další branku přidat po šťastném odrazu puku Tomica, ale byl příliš blízko k brance na to, aby kvalitně zakončil.

Na začátku třetí třetiny se blýskl sólem Knot, jenže v zakončení mu puk sjel z hole. Na druhé straně trefil Eklund tyčku a Hovorka v dobré šanci jen Peterse. Vyrovnání se domácí hráči dočkali při přesilovce ve 49. minutě, kdy se z dorážky trefil Machala. Šance se pak střídaly na obou stranách, další gól mohl přidat právě Machala, výhru Chomutova pak odmítl skvělým zákrokem proti Svobodově bekhendové střele Hamerlík.

Zápas dospěl do prodloužení, do kterého si Piráti přenesli minutu a půl přesilovky čtyři na tři, ale Hamerlíkovu branku prakticky neohrozili. Nastavení šance nepřineslo a nájezdy neodvrátila ani krátká přesilovka Dynama. V samostatných nájezdech byli úspěšnější Piráti a rozhodující branku zařídil Růžička.

Novopečený sparťan Klíma na úvod zazářil

Do prvního náznaku šance se dostal ve čtvrté minutě Buchtele, Kašík situaci ale se štěstím vyřešil. V osmé minutě ale už kapituloval a hned dvakrát v rozmezí 25 sekund. Nejprve jej až nečekaně lehce prostřelil Klíma, poté se prosadil Pech. Při druhém gólu měl ale Kašík smůlu, Kumstátovi při zakončení sjel puk z hokejky a jeho spoluhráč zakončoval do odkryté branky.

Hosty ale dva rychle inkasované góly nepoložily a ve zbytku první třetiny byli lepším týmem. Sedláček ani Lakatoš však ve slibných šancích Machovského nepřekonali. Ve 24. minutě zahrozil Zlín dokonce v oslabení, Machovský však Hermana po přečíslení tři na jednoho vychytal.

Uklidnit Spartu mohl poté Smejkal, jeho zakončení ale skončilo těsně vedle tyčky. Kašík poté Barany podržel v dalším oslabení a ve 37. minutě hosté v přesilovce snížili. Útočný faul Jonese potrestal Fořt.

Zvýšit vedení mohl na začátku třetí části Rousek, Kašík ale ve spolupráci se Žižkou ošemetnou situaci vyřešili. Aktivní Klíma poté nemířil přesně. V 50. minutě byl blízko vyrovnání Fořt, Machovského ale nepřekonal.

I díky tomu mohl při Hermanově vyloučení uklidnit domácí Kudrna, který tečoval Blainovu střelu od modré čáry. Gól však musel potvrdit videorozhočí, slovenský útočník zasáhl puk na hranici nepovolené hry vysokou hokejkou. V 59. minutě však byl vyloučen Buchtele a Zlín v přesilovce podpořené odvoláním brankáře snížil.

Vyrovnat se ale hostům již nepodařilo, i když pokračovali v power play. Sparta si tak připsala druhou výhru z posledních devíti domácích duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:11. Klíma, 07:36. Pech, 52:57. Kudrna Hosté: 36:02. Fořt, 58:23. Lakatoš Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Kumstát, Pech, Rousek – Jones, Sill, Klíma. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Zbořil, Padrnos – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Herman, Honejsek, Okál – Popelka, Fryšara, Šlahař. Rozhodčí Šír, Horák – Frodl, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 33 19 3 3 8 116:84 66 2. Třinec 31 19 2 2 8 94:62 63 3. Mountfield 34 16 6 3 9 98:81 63 4. Brno 35 15 5 4 11 102:95 59 5. Vítkovice 35 18 1 3 13 90:84 59 6. Plzeň 32 13 5 5 9 99:70 54 7. Ml. Boleslav 35 16 1 1 17 78:80 51 8. Olomouc 34 14 2 5 13 80:92 51 9. Sparta 33 13 5 1 14 90:88 50 10. Litvínov 34 14 2 1 17 79:85 47 11. Zlín 34 12 2 4 16 91:101 44 12. K. Vary 32 11 2 2 17 87:92 39 13. Chomutov 33 9 2 3 19 78:104 34 14. Pardubice 35 6 2 3 24 67:131 25

