Eberle dorazil „svou“ Olomouc: Odvedl jsem tam dobrou práci, teď mě to hecuje | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:34. Gulaš, 54:56. V. Němec, 56:21. Kodýtek, 58:18. Eberle Sestavy Domácí: Lukáš (Brož) – Jaroměřský, Staněk, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Rutar, Vyrůbalík (C) – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Holec, Kolouch, V. Tomeček – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – D. Kindl, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Indrák (A), Kracík, V. Němec – Pour, Preisinger, Kantner. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Ganger, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3953 diváků

Na konci jste třemi góly tedy hodně rázně zamítli jakékoli olomoucké myšlenky na body, že?

„Víte, jak to je. Olomouc odehrála velmi dobrý zápas, měla spoustu šancí, mohlo to klidně dopadnout jinak. Naštěstí nás podržel brankář a taky při nás stálo trošku štěstí. Když pak v posledních minutách odskočíte na dva góly, tak soupeř to musí otevřít. A z toho jsme je pak trestali. Myslím, že jsme předvedli velmi dobrý výkon.“

Chválil jste gólmana Dominika Frodla, kterému příliš nevyšel ten poslední zápas. Tentokrát kasu zavřel, ukázal silnou mentalitu?

„Dominik předvádí stabilní výkony celou sezonu, chytá fantastiky. Není mu co vytknout. Chybu udělá každej. Minule jsme neprohráli chybami Dominika, měli jsme spoustu šancí, které jsme měli proměnit.“

Jak důležitý byl ten první gól Milana Gulaše po půlminutě hry?

„Určitě to s domácím týmem muselo zamávat. Když dostanete v prvním střídání gól, není to nic příjemného. My jsme však na ten gól nedokázali moc navázat, bylo to až do výsledku 2:0 hodně vyrovnané.“

Moru velmi dobře znáte. Bylo poznat, že jsou vaši bývalí protihráči v krizi?

„To není o krizi, oni předvádějí bojovné výkony. Dnes mohli vyhrát a odrazit se, ale bohužel pro ně jim to tam tentokrát nenapadalo. Když však budou takhle pokračovat, budou úspěšní.“

Trenér Ladislav Čihák po porážce s Boleslaví kritizoval přístup některých hráčů. Tentokrát to od začátku vypadalo líp...

„Přístup byl dobrej. Od všech hráčů tam bylo maximální nasazení, takže tomu není moc co vytknout.“

Předchozí dva zápasy s Morou jste prohráli. Už to asi chtělo zabrat...

„Samozřejmě, podívejte se, jak je tabulka vyrovnaná. Věděli jsme, že jsme s Morou dvakrát prohráli, ale chtěli jsme uspět. Je to hodně důležité pro vývoj sezony, potřebujeme body.“

Ještě je to pro vás tady v Olomouci speciální?

„Určitě, byl jsem tady tři roky, všechny kluky znám. Ale netíží mě to, spíš mě to hecuje.“

Když se ještě vrátíme do léta, bylo to velké dilema odejít? Hanáci hodně chtěli, abyste pokračoval...

„Chtěli mě, ale nerozešli jsme se nijak ve zlém. Blíž bych to nespecifikoval.“

Mateřské Kladno ve hře nebylo?

„Nerozebíral bych to.“

Nicméně Plzeň byla asi dobrá volba, že? Daří se vám i týmu.

„Myslím si, že jsem v Olomouci odvedl spoustu práce. A tu práci se snažím odvádět i za Plzeň, všichni vědí, jaký typ hráče jsem a co ode mě očekávat. Doufám, že to byla dobrá volba.“ (usmívá se)

