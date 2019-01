SE SIMONOU: Byl jsem jako Hašek, vzpomíná Krošelj. Jak prošel kvízem? | iSport.cz

„Když jsem byl malý, tak jsem pořád chodil do brány, nebo jen do dveří, a říkal tátovi, ať na mě posílá míčky, abych je chytal. Slyšel jsem, že Hašek to také tak dělával, když byl malý,“ řekl Krošelj ke svým brankářským začátkům. Česká legenda byla odmala jeho největší vzorem, pokoj měl polepený jeho fotkami. Nyní se chce ukázat v extralize, s Boleslaví má vysoké cíle. „Jsme dobré mužstvo, v kabině máme dobrou chemii,“ uvedl.

V Česku se Krošelj rychle zabydlel. Oblíbil si svíčkovou, rád jezdí do blízké Prahy. V kabině se brzy naučil i všelijaká sprostá slova. „To je první, co se naučíš,“ zmínil s úsměvem. „Umím všechno, je to podobné jako ve Slovinsku.“ Na závěr pořadu dostal i kvíz, ve kterém měl vyslovit a vysvětlit několik záludných českých slovíček. Uspěl tak z poloviny, u několika věcí se ale snažil alespoň význam odvodit. „Koloběžka, co to je? Kolo a běží?“ smál se.

SE SIMONOU: Byl jsem jako Hašek, vzpomíná Krošelj. Jak prošel kvízem? 1080p 720p 360p REKLAMA

Celý pořad jste mohli sledovat i v novém magazínu O2 TV Sport „Ice Time“, který se od nové sezony vysílá každé pondělí večer.