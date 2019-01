Výtisk řádil: Třetí gól v sezoně? Rozjel jsem to ve velkém stylu | iSport.cz

„Sledge trénink mi asi hodně pomohl, protože ráno jsem si na něm moc nevystřelil. Nechal jsem si to na večer,“ usmíval se vítkovický pořízek, který si připsal už třetí gól sezony. „Jsem to rozjel ve velkém stylu letos, už třetí gól...“

Jak byste jej popsal?

„Hlavně jsem to chtěl dostat na bránu. Oli (Rostislav Olesz) tam přejel, brankář nic neviděl a konečně jsem to trefil taky. První gól jsem dal hned v prvním kole a pak jsem to na dvacet zápasů zašpuntoval. Ale důležité jsou tři body. Perfektní atmosféra, těžký silný soupeř.“

Olesz říkal, že se vymetenému růžku nediví, když vás prý sleduje na tréninku...

„On si hlavně dělá prdel... (zasměje se) Někdy je zápas, kdy je čas vystřelit. Ale většinou jsou zápasy, kdy ani nevystřelím na bránu. Šance tam teď byly, tak jsem se snažil to pálit. Hlavně že jsme vyhráli.“

Vítkovice - Kometa Brno: Dělovka Výtiska skončila nad Vyrážečkou Vejmelky, 2:1 720p 360p REKLAMA

Hráli jste s Kometou i o prolomení série osmi proher za sebou a lepší sebevědomí?

„My jsme na to nemysleli. Soustředili jsme se hlavně na to, že máme další zápas doma a chtěli jsme natáhnout naši vítěznou sérii. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, urvat body. Dali jsme čtyři góly a v tom jsme byli lepší. Kometa má velkou sílu, ale urvali jsme to.“

Před domácím publikem jste vyhráli už sedmý zápas v řadě, poslední čtyři za sebou. Přehráli jste Brno (4:1), Karlovy Vary (4:1), Třinec (3:2) a Pardubice (4:1), nakolik si toho ceníte?

„Určitě je to fajn. Pro nás je důležité vyhrávat před vlastními fanoušky. A jak říkám, měli jsme teď sérii několika domácích zápasů v řadě a potřebovali jsme je zvládnout. To nás musí nakopnout do dalších bojů, když pojedeme na zápasy ven.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 4:1. Hosté znovu prohráli, Plekanec nebodoval 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Kometa Brno: Olesz tečoval puk na obranné modré, ten doklouzal až do prázdné branky, 4:1 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Kometa Brno: Řekla ano! Fanoušek požádal svoji přítelkyni o ruku během zápasu 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:44. Š. Stránský, 27:36. Výtisk, 51:16. Dej, 57:34. Olesz Hosté: 22:46. Baranka Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Trška, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Kusko, Střondala, Köhler. Rozhodčí Hribik, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 539 diváků