Hašek s Výtiskem nasedli na „sáňky“: Klobouk dolů před para hokejisty! | iSport.cz

V Ostravě budou o světový titul kromě české reprezentace bojovat Kanada, USA, Norsko, Itálie, Švédsko, Korea a Japonsko. Hašek si sledge vyzkoušel na symbolickém místě. Právě na ledě Ostravar Areny slavil v roce 2010 svůj poslední mistrovský titul. S Pardubicemi tehdy porazil ve finále Vítkovice.

„Když mě oslovili, jestli bych se stal ambasadorem para mistrovství světa v hokeji, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel, ale jakmile jsem do haly přišel, hned jsem si to uvědomil. Někde támhle jsem držel pohár nad hlavou a tam v té brance stál, když jsme vstřelili rozhodující gól.“

Sledge, speciální sáňky s ostřím, si vyzkoušel vůbec poprvé. Jako bývalého gólmana jej pochopitelně zajímala především práce v bráně. „Zajímá mě jak chytají, jak situace řeší. Na vlastní oči jsem to nikdy neviděl. Brankáři jsou níž, musí se naučit vykrývat horní části branky. Právě proto se na to těším, že se naučím něčemu novému.“

Hašek ocenil i kuráž, s jakou se hráči do zápasů vrhají. „Když člověk přijde po nějakém zranění o nohy, je to jedna z nejhorších věcí, co se může stát. Právě tihle kluci to dokážou překonat a najdou si v tomto i nové uplatnění, pomáhá jim do dalšího života. Je to krásný. Hokej je kolektivní sport, můžou se scházet na klubové úrovni a pak třeba i v nároďáku. Je to fantastické, když dokážou zranění překonat a najdou si další zálibu.“

Hráče ocenil i vítkovický obránce Jan Výtisk. Také si před rozbruslením a přípravou na večerní šlágr s Kometou Brno (17.30) našel chvíli, aby sledge vyzkoušel. „Není vůbec sranda se na tom udržet,“ popisoval. „A ještě v té jejich rychlosti, jak z toho vystřelí? Něco neskutečného, klobouk dolů před nimi. Není to fakt lehké, měl jsem problém se vůbec rozjet. Musí mít strašnou sílu, sprintovat přes celé hřiště musí být šílené.“

Výtisk ocenil i tvrdost, jakou borci do zápasů dávají. „Viděl jsem nějaké zápasy a hrají fakt tvrdě. Na sto procent, klobouk dolů. Určitě se na mistrovství přijdu mrknout a vezmu celou rodinu. Já to nikdy naživo neviděl, nenechám si to ujít.“