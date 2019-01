Spartu táhne nečekaný střelec. Góly bych vyměnil za body, říká Blain | iSport.cz

Proti Litvínovu to pro vás byly extrémně důležité tři body, viďte?

„Jsou to pro nás strašně důležité tři body. Hráli jsme jako tým, zaslouženě jsme vyhráli. Do konce ale zbývá ještě spousta zápasů, na tabulku moc koukat nemůžeme. Musíme se soustředit na naši hru.“

Přišlo mi, že se vám konečně dařil přechod útočné modré čáry, vyšly vám i jindy mizerné přesilovky.

„Speciální týmy rozhodují zápasy. Moc přesilovek nehrajeme, ale i když máme třeba jen dvě nebo tři, musíme být schopni v nich skórovat. Přechod modré čáry by měl být podle mě naší zbraní. Máme hodně rychlý, agresivní tým. Máme chytré, šikovné hráče. Pokud budeme hrát rychle a budeme schopni překonávat obrany soupeřů, půjdeme nahoru.“

Jak těžký bude úterní zápas s Kometou?

„Ve Spartě jsem půl roku a nezažil jsem jediný jednoduchý zápas. Všechna utkání jsou vážně těžká. Proti Brnu jsme doma poprvé odehráli skvělé utkání. V hale byla šílená atmosféra, jakou jsem před tím nikdy nezažil. Byla to zábava. Snad to bude teď podobné. Všichni se na ten večer těšíme.“

Jak si vysvětlujete, že v zápasech venku je Sparta nejlepší v extralize a doma naopak jedna z vůbec nejhorších?

„Upřímně, nevím. Nedokážu si to vysvětlit. Venku jsme herně disciplinovaní, držíme se stanoveného plánu. Je těžké říct, proč se nám takhle nedaří hrát i doma. Ve vlastní aréně nehrajeme dobře. Často jsou proti nám odrazy puku, ale nechci se vymlouvat. Upřímně nebýt výkonů Matěje Machovského, měli bychom těch bodů ještě méně. Musíme hrát lépe, soustředit se na prvních pět minut, protože často rychle inkasujeme a pak se to těžko dohání.“

Proti Vervě jste dal už svůj 9. gól v sezoně. Jste druhý nejlepší střelec Sparty, vyrovnal jste svou nejlepší střeleckou sezonu kariéry. Vypadá to, že vám pražské angažmá sedlo.

„Určitě, jsem tu moc spokojený. Jsem rád, že týmu dokážu občas pomoct i nějakým gólem. Celkově se ale na čísla snažím nekoukat, není to jen o nich. Ty branky bych vyměnil za lepší postavení týmu v tabulce.“