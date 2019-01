Němec skolil Chomutov šesti góly! Chtěl jsem být hnusný, vtipkoval | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:20. V. Němec, 31:36. V. Němec, 41:20. Kodýtek Hosté: 06:28. Duda, 25:10. T. Svoboda Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Kantner, Preisinger, Indrák. Hosté: Peters (Pavlát) – Trefný, Knot, L. Kovář, Valach, Jank, Buchtela, Dietz – Marjamäki, V. Růžička (A), T. Svoboda – Raška, Sklenář, J. Stránský – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lučan, Špringl Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4554 diváků

Vybavil jste si předešlé utkání s Piráty, kdy jste dal čtyři branky?

„Takový zápas se nezapomíná, je to jednou dvakrát za život. Takže v hlavě jsem to trošku měl. A i kdyby ne, spousta lidí mi to připomene. Ale tohle byl nový zápas, jestli jsem předtím dal čtyři góly, nebo ne, byla minulost.“

Každopádně jste se dotáhl na čelo tabulky střelců.

„Opravdu? Ještě jsem na to nekoukal. Ale je to fajn. Máme i hrozné štěstí poslední dobou, odrážejí se ke mně puky, dám i gól z rohu. Je to každopádně i zásluha spoluhráčů. A nechci to zakřiknout.“

Plzeň - Chomutov: Domácí se opět dotáhli, svou druhou branku přidal Němec, 2:2 720p 360p REKLAMA

Měl jste už před utkáním tušení, že vám to může takhle vyjít?

„Tohle cítění je ošemetná věc. Nejlepší zápasy mám, když se cítím nejhůř. Na tyhle věci nevěřím. Člověk se může cítit výborně, ale přijde šance, dá tyčku. Když se naopak cítí pod psa, může ve stejné situaci poslat gólmana do kouta. Takže v tomhle je to zvláštní. Na pocity se hrát nedá.“

Takže i před tímto zápasem, v němž jste dal dva góly, jste se cítil špatně?

„Nebylo to nic extra.“

Už jste si to jistě snažil navodit předem, že ano?

„No jasně. Chtěl jsem být negativní, v kabině jsem byl na všechny hnusný. Jenom jsem tam vrčel. Zavřel jsem se do rohu a na nikoho nemluvil. (směje se) Samozřejmě to myslím v nadsázce…“

Plzeň - Chomutov: Za odraženým kotoučem se důrazně přiřítil Němec a srovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA

Jak se projevuje náročný program, kterým procházíte? Pravidelně hrajete systémem pátek, úterý, neděle, do toho jste měli i cestování do Olomouce a Třince.

„Jak se to projevuje? Že máme lehčí tréninky! (směje se) Ale uvidíme tedy další den… Někomu to vyhovuje víc, někomu míň. S tím nic neuděláme. Musíme se vždycky snažit vyhrát, předvádět svoji hru. I když to občas není krásný hokej, teď proti Chomutovu to asi nebyl oku lahodící hokej. Ale máme tři body, které se počítají.“

Je vydřená výhra cennější?

„Je jedno, jestli je to 10:1 nebo 3:2. Teď jsme předvedli výkon, který, v uvozovkách, stačil. Bylo to ubojované. Ale pořád jsou to tři body. Kdyby se za výhru 9:2 dávalo pět bodů, byli bychom radši… Ale tak to není.“

Projevuje se náročný program? Cítíte se i psychicky unavení?

„Člověk na to trošku myslí, ale my jsme všechny ty zápasy vyhráli, takže hlava funguje jinak. Kdybychom dostali nějakou šišku, nastupovalo by se nám hůř. Tím, že se nám daří, vyhráváme, tak se vlastně na zápasy o to víc těšíme.“

Plzeň - Chomutov: Skvělý přesun Peterse, který lapačkou zlikvidoval tutovku Preisingera

Plzeň - Chomutov: Potyčka Svobody s Eberlem v rohu kluziště nakonec znamenala srovnání sil na ledě