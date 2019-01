Pech o prohře s Kometou: Přesilovky jsou tragédie. Udělali jsme z toho holomajznu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Kometa 1:4: Sledovanou bitvu ozdobil unikátní gól do prázdné brány VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:57. Pech Hosté: 05:22. Dočekal, 37:09. Dočekal, 43:26. Štencel, 46:02. M. Erat Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec, Gulaši (A), Štencel, Barinka, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Pražák, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion O2 arena Návštěva 13 413 diváků

S Kometou jste prohráli 1:4. Minimálně dvě třetiny jste však svého soupeře jasně přehrávali a přestříleli jste ho. To zřejmě úplně neodpovídá výsledku, viďte?

„Ono je to úplně jedno, jak to vypadalo. Prohráli jsme si to sami. Měli jsme několik přesilovek a neproměnili jsme žádnou. To si myslím, že bylo zlomový v tom zápase.“

Myslíte si, že Brno bylo hratelné?

„Každý zápas je Kometa hratelná. Utkání začíná vždycky za stavu 0:0. První třetina byla taková vyrovnaná. Řekl bych, že v té druhé jsme nastoupili dobře. Myslím si, že jsme byli i lepší. Vytvořili jsme si několik šancí. Já tam nedal trestný střílení. Sice jsme vyrovnali, ale hned poté jsme bohužel dostali gól. Stává se nám to velice často. Je to varování, ale bohužel. Ty přesilovky jsou naše tragédie...“

Jak moc důležité bylo trestné střílení, které jste neproměnil?

„Tak určitě velký. Nicméně jsem to nedal. Beru to na sebe. Nedá se nic dělat. Měli jsme dalších dvacet minut, během nichž jsme hráli tři nebo čtyři přesilovky, navíc pět na tři a my jsme toho bohužel udělali jen takovou holomajznu.“

Co říkáte na tah trenéra Uweho Kruppa třináct minut před koncem třetí třetiny, kdy se v dvojnásobné přesilovce rozhodl odvolat gólmana a hrát v šesti?

„Byl to odvážný tah. Je to věc trenéra, když to chtěl vyzkoušet. Zkusil to, ale bohužel. Nevím, jak jsou na tom pravidla, ale mně přišlo, že Martin Erat si tam přikopl puk po buly. Podle mého názoru se mělo opakovat vhazování, ale rozhodčí nepískli. Je to ale naše chyba. My jsme si ten puk měli vybojovat, bylo nás tam šest.“

Jak jste se cítili na ledě po kritice, kterou konkrétně i na vaší hlavu uvalil sportovní manažer Michal Broš?

„Tohle já s vámi řešit nebudu. To je věc někoho jiného. Já jsem hráč a makám každý zápas. K tomuhle se vyjadřovat nehodlám. Proti Brnu jsem se necítil špatně, ale bohužel jsme nevyhráli a nemáme tři body.“

V případě výhry nad Kometou jste jí mohli sesadit z šestého místa a sami se dostat na postupovou pozici zaručující play off. Místo toho ale na šestku ztrácíte šest bodů. Jak to nyní vnímáte?

„Nevnímám to nijak. Chtěli jsme vyhrát, ale nevyšlo to. Musíme jet dál. Jdeme zápas od zápasu. Na tabulku nekoukáme. Uvidíme, kolikátí skončíme po 52. kole. Chceme vyhrávat každý zápas. S Kometou se to bohužel nepodařilo, šance tam byla, ale nedá se nic dělat. Musíme se pořádně připravit a zabrat v neděli proti Liberci.“

