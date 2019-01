Kolouch: Na Dolíka bych věděl, co udělám. Výsledek přebíjí nadšení | iSport.cz

Podruhé jste naskočil proti Vítkovicím, ale počítám, že jste si tohle utkání užil víc, než minulé v Olomouci, kdy jste se vracel po zranění a prohráli jste 2:5. Bylo to tak?

„Hlavně to pro mě byl první zápas tady v aréně proti domácím, hodně jsem se na to těšil. A byl jsem namotivovaný, nějaké góly tam padly, ale výsledek přebíjí nadšení, bohužel.“

V útoku jste měl další dva bývalé hráče Vítkovic - Zbyňka Irgla a Petra Strapáče. Také se chtěli proti bývalému klubu ukázat?

„Pro ně dva už to není nic extra speciálního, oni odehráli už spoustu zápasů proti Vítkovicím. Já jsem byl ale rád, že nás dali trenéři dohromady, sedíme si. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Co na divokou přestřelku říkáte?

„Byl to takový hurá hokej z obou stran, strašně moc chyb, pro nás s nešťastným koncem. Můžeme si říkat, že jsme dali šest gólů na venkovním hřišti, ale dostali jsme jich sedm a to je hrůza! Počítají se body a ty nám chybí. Na první čtyři góly jsme jim sami nahráli a to se stávat nemůže.“

Čím si takovou práci do obrany vysvětlujete? Byli jste ještě rozhození z Pardubic, kde jste nečekaně padli 2:6?

„Já bych neřekl, že jsme byli rozhození. Začali jsme parádně, hned ve druhé minutě jsme dali gól. Ale co se stalo potom? Ty hrubky... Nevím, co k tomu říct, nemělo by se to opakovat. Hlavně v takové fázi sezony, kdy bychom se měli zaměřit spíše na obranu a ne hrát takový hokej nahoru dolů.“

Třikrát jste v Ostravě vedli, měli jste i na vítězství?

„Asi jsme všichni cítili, že po tom průběhu bychom mohli brát všechny tři body. Na druhou stranu, Vítkovice dvě minuty před koncem využily přesilovku a utekly na 6:5. Zaplať pánbůh, že jsme vyrovnali. Z toho pohledu je bod zlatý. Ale celkově panuje nespokojenost.“

Ve 35. minutě jste za stavu 5:4 pro vás hráli dvě minuty v pěti proti třem. Byl to jeden z klíčových momentů, že jste v Ostravě nebodovali naplno?

„Je to jeden z momentů. Kdo nepromění přesilovku pět na tři, a ještě když trvá celé dvě minuty, tak nemůže vyhrát. To se potvrdilo.“

Po nerozhodném prodloužení střídaly Vítkovice po první sérii brankáře. Místo Dolejše se znovu vrátil Bartošák. Bylo to před vaším nájezdem, vnímal jste to?

„Oni určitě nevěděli, kdo pojede nájezd, takže bych to nespojoval s tím, že to bylo kvůli mně. Asi má Bartes nájezdy o něco lepší, tak ho tam poslali a vyplatilo se jim to. Já jsem se na to nějak nedíval. Věděl jsem, co bych asi udělal na Dolíka. Na Bartese jsem zkusil střelu mezi betony. Rychlou, ale on byl rychlejší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:54. Kucsera, 18:33. Poletín, 19:01. D. Květoň, 25:45. Tybor, 49:16. Š. Stránský, 58:09. Kucsera, . Š. Stránský Hosté: 01:41. Kolouch, 17:22. Jergl, 22:29. Mráz, 27:55. Kolouch, 32:10. Irgl, 59:25. Irgl Sestavy Domácí: Bartošák (23. Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Trška, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Skladaný, Holec – Laš, Mráz, V. Tomeček. Rozhodčí Hribik, Šír – Gebauer, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 139 diváků