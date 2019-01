Rolba nejede? Alespoň jsem se podíval do posilovny, smál se Bartošák | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:24. P. Zdráhal, . O. Roman Hosté: 47:34. M. Kvapil Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal – Baláž. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Maier – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 893 diváků

„Jsme zvyklí letos,“ pokrčil rameny vítkovický brankář Patrik Bartošák. „Ve Zlíně nám vypnuli světla, v Hradci nám vypnuli světla... A když už je toho málo, tak se nám pokazí doma rolba. Naštěstí jich tady vzadu máme asi šest, nebo kolik, takže to dobře dopadlo. Přestávka trvala jen padesát minut...“

Jak odložení zápasu hráči vnímali? Jak se připravovali? „Já jsem chodil po šatně sem a tam,“ líčí Bartošák. „Sednul jsem si i v posilovně na chvilku. Moc často tam během sezony nezavítám, takže jsem se alespoň teď podíval, jak to tam vypadá. Každý to strávil jinak, někdo seděl, někdo se připravoval pohybovější cestou. Každý podle sebe.“

Vítkovice - Liberec: Z nájezdu se radoval domácí Ondřej Roman, 2:1

Podobné to bylo i v kabině Liberce. „Každému to program trochu narušilo, ale bylo to stejné jak pro nás, tak pro Vítkovice,“ pokrčil rameny brankář Roman Will. „Byli jsme tu už od včerejška, takže jsme neměli v nohách dlouhou cestu v autobuse. Vymlouvat se na to nemůžeme. Prostě jsme si povídali... Kluci si povolili brusle. Bylo to trošku nepříjemné, ale oba týmy to měly stejné. Pak se odehrál skvělý zápas.“

Ve Vítkovické kabině padl během čekání v žertu i návrh, aby se přestávka započítala jako první třetina s výsledkem 0:0. „Když to přesáhlo dvacet minut, začali jsme si dělat srandu, že jsme se měli s Libercem dohodnout, že první třetina byla 0:0 a jdeme rovnou hrát druhou,“ usmíval se Ondřej Roman. „Šli jsme hrát v dobrém rozpoložení. A nakonec jsme na tom vydělali, že dohoda nebyla, protože jsme první třetinu vyhráli 1:0.“

Vítkovice - Liberec: Marek Kvapil využívá přesilovku hostí a srovnává výsledek, 1:1

