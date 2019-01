Zohorna začal v Boleslavi dvěma góly: Oproti Brnu se cítím výborně | iSport.cz

Radim Zohorna vstoupil do nového angažmá úžasně. Dvěma góly se podílel na skalpu ambiciózního Mountfieldu HK a pomohl k divoké výhře 8:5. „Je to super. Dva góly jsem si ani nepředstavoval. Za takovou premiéru jsem rád,“ uvedl téměř dvoumetrový forvard.

Nejdříve ve druhé třetině Zohorna zvyšoval v přesilové hře na 5:3, když dorazil do odkryté branky odraženou střelu od zadního mantinelu. V závěru při smršti tří boleslavských gólů během 56 vteřin přidal druhou trefu, když dorazil vlastní střelu, která vypadla Brandonu Maxwellovi z výstroje. „Prostě nám to tam padalo. Stříleli jsme, což je důležitý. Byli jsme před bránou, takže to byl asi ten faktor.“

V prvním utkání se dočkal slušného prostoru, naskočil na levém křídle třetího útoku vedle Pavla Musila a Martina Látala. Odehrál více jak 14 minut, naskočil i do přesilovky. „Nehrál jsem ale moc dobře, trochu jsem to tam kazil. Musím se zlepšovat. Doufám, že to zápas od zápasu bude lepší,“ viděl na brilantní premiéře i negativa.

Nová akvizice Bruslařského klubu se dočkala pochvaly i od trenérů. „Jsme rádi, že mu to padlo hned na začátku, každému hráči to v novém týmu pomůže. Pak se samozřejmě i líp začlení. Šel do předbrankového prostoru, tam ty góly padají. Takového hráče potřebujeme,“ těšilo asistenta Pavla Pateru.

Zohorna přišel do Boleslavi výměnou za Jakuba Orsavu teprve v pondělí. Co na trejd říkal? „Zaskočilo mě to, ale to je život. Takže to vůbec nijak neberu,“ uvedl. „Je to pro mě pro mě změna. Sedm let, vlastně od dorostu, jsem byl jenom v Kometě. Je to zase nový impulz. Musím tady makat, abych dostal prostor,“ dodal.

„Oproti Brnu se tady cítím výborně. Do Boleslavi jsem se strašně těšil. Všechno je super, fanoušci jsou výborní, moc se mi tady líbí,“ hodnotil první dojmy z nového působiště. Výhra nad úvod ho potěšila. „Užil jsem si to, byly to nervy až do konce zápasu. Ukázalo se, jaká je tady síla týmu. Hlavně, že jsme vyhráli, to je důležitý,“ zakončil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:26. Bernad, 06:49. Skalický, 09:14. Kotvan, 23:59. Pabiška, 36:16. R. Zohorna, 56:27. Šťastný, 56:38. R. Zohorna, 57:23. Pláněk Hosté: 04:32. Cibulskis, 05:17. Zámorský, 13:54. Linhart, 45:21. Vincour, 47:07. Paulovič Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Němeček, Kotvan, Kurka, Dlapa, Pláněk, Eminger – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: J. Pavelka (37. Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Graňák (C), Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – Lessio, Cingel, Vopelka – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Bezúch, Rákos (A), Vincour. Rozhodčí Šír, Pražák – Gerát, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 015 diváků