Drzému Kofferovi klepali v derby s košíkem: Jsem trochu... No, krysa | iSport.cz

Nejde ho přehlédnout. Když může, snaží se i se svojí drobnější postavou praštit s protihráčem o mantinel. Dělá přesně ty kousky, pro které máte chuť o něj přerazit hokejku. V sedmnácti letech umí Filip Koffer vydráždit zkušené mazáky, že ho nahánějí po hřišti a ohromně rádi by ho potrestali. Třeba jako hradecký Tomáš Vincour, který mu v Hradci během první třetiny klepal s dorosteneckým košíkem. Rozhodčí ho okamžitě zpražili, že ať mu mladý protihráč řekl cokoliv, tohle dělat nebude. Tečka. „V zápase mě chytali za košík dvakrát. Museli mi ho spravovat, urvali mi tam chránič brady,“ usmál se mladý reprezentant do 18 let.

Druhý případ, kdy dostala ochrana obličeje zabrat, se odehrál na konci zápasu za brankou. „Váhal jsem, jestli mám shodit rukavice. Ale pak jsem se na to vykašlal. Nakonec to byl na mě ještě faul, takže jsem to nechal tak správně,“ vyprávěl už v klidu po zápase.

Mountfield HK - Pardubice: Vincour zatáhl Koffera za košík, rozhodčí mu domlouval 720p 360p REKLAMA

Mimo led byste nečekali, že umí být takový prevít. Působí hodně seriozně, často hledá správná slova, není zbrklý, umí mluvit, nebojí se spisovné češtiny. Ale v aréně zdivočí. „Na ledě jsem úplně jiný člověk než v reálu. Při zápase jsem taková, jak to říct... No, trochu krysa. Ale mimo led jsem normální člověk,“ usmál se. To slovo o hlodavci z něj vyjelo spontánně, pak se na chvíli nesměle podíval kolem sebe. Ovšem přesně tímhle termínem svůj styl trefil. Hokej v Kofferově podání připomíná bostonského ďábla Brada Marchanda. „Dalo by se mi říct, že ten jeho styl se mi líbí,“ přiznal. Oba jsou menší, oba provokují. Jen pardubický útočník teprve začíná mezi dospělými, potřebuje ještě přijít se zápasy, kdy začne sbírat body, ukázat i něco z hokejové výjimečnosti. Rozkoukává se.

Pardubický trenér Ladislav Lubina mu ale věří. Když stahoval třeba v poslední třetině proti Karlovým Varům hru na tři pětky, sedmnáctiletého útočníka nasazoval do akce dál, posadil jiné. „Konečně jsem narazil na nějakého mladého, který se nebojí hrát, je obětavý a bojuje. K tomu přidává ještě hokejové vlastnosti. V současné době patří k té lepší půlce mezi našimi útočníky,“ pochvaluje si Kofferův přístup k hokeji Lubina.

Při osmi zápasech mezi dospělými si připsal jednu asistenci a osm trestných minut. Není hříšník, který by dělal zbytečné fauly, spíš využívá nevinného zjevu a košíku k tomu, že ostrým jazykem, srážkou nebo brzdou těsně u brankáře soupeře dovede vydráždit i daleko zkušenější hráče. Pomalu si v extralize buduje síť kamarádů. „Hrál jsem zatím jenom proti pár týmům. Až teď v Hradci to bylo ale opravdu vyhrocené, šli jsme do sebe. Nevím, jestli si mě už pamatují. Ale líbí se mi, jak o tom mluvil Radek Smoleňák, co se děje při zápase, tam má taky zůstat. Mimo led nemám s nikým problém,“ dodá Filip Koffer.

Ale až rozhodčí pískne příště, znovu to bude stejné. Bude hrát na hraně, dráždit. Krysa půjde do akce.