Bruslaři jedou, po Hradci setnuli Třinec. Zaslouženě, těší gólmana Růžičku | iSport.cz

Jak se vám chytalo na ledě Třince?

„Mám upřímně radši, když je soupeř hodně ofenzivní, tlačí se do brány. Než když na vás nic nejde. Vyhovují mi takové zápasy a jsem za ně rád. Hlavní bylo, že jsme udrželi jejich přesilovky, ve kterých jsou hodně nebezpeční. A nepouštěli jsme je do vyložených šancí.“

Dvě vyložené ovšem měli Oceláři na začátku za stavu 0:0. Už ve 3. minutě na vás jel sám Werek, stačil jste si promyslet, co na něj?

„Ne, jen jsem se snažil mu co nejvíc zmenšit úhel, naštěstí to vyšlo. Pak měli ještě jednu tutovku (Růžička v přečíslení nahrával Ondřeji Kovařčíkovi) a to jsem si oddechl, že minul. Ale jak jsem řekl, hráli jsme výborně a zaslouženě jsme vyhráli. Důležitý byl první gól, pak jsme byli lepší.“

Po Hradci jste porazili další tým ze špice, stoupá forma?

„Doufejme, že jo. Soustředíme se ale na každý zápas, který zrovna je. Podařilo se nám porazit Třinec a Hradec, dva vysoko postavené celky, to je super, ale počítají se body. Je jedno, s kým je uděláme. Máme v kabině jasný cíl, za ním jdeme a doufám, že to zvládneme.“

Jaký cíl?

„Dostat se do play off.“

Pro gólmany je asi lepší vyhrál 5:2 než 8:5? Co říkáte?

(usměje se) „Jo, pro gólmana je 5:2 lepší, to máte pravdu. Minulý zápas byl o infarkt. Ale zvládli jsme to za tři body a ty se počítají. I kdybychom měli do konce sezony vyhrávat 9:7, tak já budu spokojený, že jsme jako tým vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:36. Chmielewski, 54:24. Martin Růžička Hosté: 17:02. Látal, 24:00. Žejdl, 37:42. P. Kousal, 40:15. Němeček, 50:12. Skalický Sestavy Domácí: Hrubec (51. L. Daneček) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček, Matyáš – Werek, Marcinko (C), Chmielewski – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – Svačina, Polanský, Hrňa – Hladonik, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Němeček, Kotvan, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Rozhodčí Hribik, Veselý – Gebauer, Lučan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)