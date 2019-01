Zámorský po prohře se Spartou: Odmakali jsme to, ale na dojem se nehraje | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:05. Zámorský, 57:47. Smoleňák Hosté: 06:11. Pech, 09:04. Buchtele, 15:30. Smejkal Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – M. Chalupa, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos (A), Bezúch. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Delisle, Piskáček (C), Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, de la Rose – Roberts Bukarts, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klimek, Buchtele – Rousek, Smejkal, Klíma – Kumstát, Černoch, Beran. Rozhodčí Šír, Pražák – Hynek, Klouček Stadion ČPP Aréna Návštěva 4442 diváků

Většinu zápasu jste měli tlak. Sparta tolik šancí zdaleka neměla, ale byla produktivní a dlouho ji držel brankář Machovský. Sedí tenhle pohled?

„Asi jo, nás tohle poslední dobou docela trápí, snažíme se házet všechno do branky. Ale musíme tam být asi ještě důraznější, nejsme moc produktivní. Měli jsme hromadu střel, mám pocit, že zase kolem čtyřiceti, snažíme se to tam házet. Pracujeme, abychom se v koncovce zlepšili, tak snad to bude brzy vidět i v zápase. Každý musí být zodpovědný za svůj výkon, beci, aby dostali před branku puky, útočníci aby to tam dokopali. To je jediná cesta.“

Se Spartou jste během sezony získali jen dva body ze dvanácti, přitom prakticky pokaždé jste ji přehrávali. Je něco, čím vám nesedí?

„To bych neřekl, třeba teď ve čtvrtém zápase jsme hráli dobrý hokej, čtyřicet minut jsme byli lepší. Jenže jsme si to prohráli na začátku. Je velká chyba inkasovat tolikrát. Nechci říkat, že je pak lehké zápas zvládnout, ale když vedete 3:0, hraje se vám strašně dobře, i když jste venku.“

Špičkové celky extraligy ale porážet dovedete, Spartu ne. Je třeba jiná v tom, jak se dvakrát nikam nežene?

„To je pravda, kolikrát jsem byl až překvapený, rozvážel jsem puky a kolem mě bylo hrozně moc prostoru. Hrálo se mi dobře... Ale to je úplně jedno. Chtěli jsme body a ty nejsou. Musíme se nachystat na pátek.“

Mountfield HK - Sparta: Udrží Pražané vedení? Kontaktní gól přidal Smoleňák, 2:3

Vy jste dal poměrně snadný gól na 1:3. Cítili jste, jak pak soupeř vypadl úplně z role?

„Říkali jsme si to už o té první pauze, že je potřeba na ně tlačit, padne gól a třeba trochu znervózní. Měli jsme pár šancí, ale dlouho byla na naší straně nula. Můj dojem je, že jsme tam nechali úplně všechno, zápas odmakali. Jenže nic z toho. Na dojem se nehraje, tři body jsme neurvali.“

Po dvou měsících padla vaše domácí tvrz, obyčejně tady vítězíte. Proč podle vás nedovedete být stejně silní i venku?

„No tak jedete ven autobusem, to je pěkná otrava... (usměje se) Ne, to si dělám srandu. Chceme hrát stejně i venku. Teď se nám přerušila po nějakých dvou měsících domácí vítězná série, nejlepší by bylo, kdybychom navázali nějakou další bodovou šňůrou.“

Mountfield HK - Sparta: Tak to muselo bolet! Sparťan Pech při hitu nechtěně zasáhl čárového rozhodčího

Mountfield HK - Sparta: Zámorský zaskočil Machovského a poslal puk do brány, 1:3

Mountfield HK - Sparta: Skvělý Machovský vychytal Pavlíka