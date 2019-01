Polanský mezi bratry Kovařčíky: Mladí mě infikovali radostí z hokeje | iSport.cz

Nastoupil jste mezi sourozenci Kovařčíkovými, jaké to s nimi bylo?

„Hodně jsme se o tom bavili před zápasem, chtěli jsme, aby se lidem náš herní projev líbil. Pamatuji si, jaké to bylo, když jsem byl mladší a nastupovali jsme v Třinci s Martinem Růžičkou a měli tam Láďu Kohna nebo Pavla Janků, třineckého veterána. Bylo to tehdy příjemné, hrát se zkušenějším hráčem, takže jsem se snažil vyjít klukům vstříc. Když třeba Michal (Kovařčík) cítil, že půjde na buly, tak jsem mu to umožnil. Domluvili jsme se na rozjetí. S nima je hodně jednoduché hrát, mají pohyb a mají ještě takovou tu radost z hokeje. To někdy po těch letech v extralize... Jsou zápasy, kdy jste nabuzený, kdy vás to vtáhne a hrajete úplně, jako by ten zápas byl váš. U mladších je to něco jiného, oni mají takovou čirou radost. Jsem rád, že jsem jim mohl přispět nějakým pohybem, že jsem se dokázal s nimi naladit na jejich vlnu.“

Také jste měl do deseti minut šanci na čistý hattrick...

„Je to pravda, bylo tam několik dorážek, horní tyčka. Jak říkám, infikovali mě radostí z hokeje. Teď kolikrát víte, co od soupeřů čekat, ale oni do toho jdou s radostí. Najednou jsme měli hodně střel. Kolikrát jich tolik nemívám ani za celý zápas, kolik jsem s nimi měl za první tři střídání. Až jsem z toho byl trochu překvapený.“

Kromě vypracovaných šancí si Ondřej Kovařčík také smolně srazil puk do vlastní brány na 1:1. Musel jste jej pak z pozice zkušeného hráče uklidňovat, podpořit?

„Samozřejmě, že jsme ho poklepali a řekl jsem mu, že se nic neděje. Ve druhé třetině jsme měli problémy, Werek byl zraněný, tak jsme sestavu točili a naše hra se trochu roztrhala, ale na střídačce jsme pořád seděli pohromadě a říkali si některé věci, které by se daly zahrát jinak. S nimi to je živelné a jsem rád, že se nám zápas povedl. Protože si to ti kluci zaslouží.“

Zlín poprvé do hry nasadil osmnáctiletého Matyáše Hamrlíka, premiérově si zahrál pět střídání v extralize. Proti jeho tátovi Martinovi jste v lize odehrál hromady zápasů, všimnul jste si jeho syna na ledě?

„To se přiznám, že jsem nezaregistroval, ale moc jim gratuluji. Dokážu si představit, jaké to je, když máte syna v lize. Pro tátu to musí být neskutečný pocit! Normálně mu to upřímně závidím, to se přiznám. Já mám dcery, jsem za ně šťastný, jenomže tohle je v hokejovém světě něco extra. Tohle vám přinese jen život. Tohle prostě nenatrénujete, tohle musí přinést život.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:10. Polanský, 22:53. Hrňa Hosté: 13:31. Gazda Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, D. Musil, Galvinš – Werek, Marcinko (C), Hrňa – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, P. Sedláček, Šlahař – Herman, Fryšara, Honejsek – E. Kulda, Popelka, Werbik. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Polák Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 205 diváků