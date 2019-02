Probuzený střelec Ordoš: Pověrčivost? Asistent trenéra mi plive na hokejku | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Chomutov: Knot se na přestávku těšit nebude! Ordoš přidal další gól domácích, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápas pro vás dopadl jednoznačným výsledkem. Kdy se duel zlomilo?

„Hrajou nepříjemný hokej, v jejich předbrankovém prostoru je to velmi těžké... První třetina nebyla, i když to tak možná vypadalo, vůbec lehká, na konci se nám ale Piráty povedlo zlomit. Během druhé části jsme si postupně vypracovali vysoké vedení a následně se zápas už jenom dohrával."

Pomýšleli jste na nějakou rekordní výhru?

„To asi ani ne, hlavně jsme zápas chtěli dohrát bez zranění a koncentrovaně. Bez žádných zbytečných faulů. To se nám povedlo a máme tři body. Je jedno, jestli vyhrajeme 1:0 jako v Pardubicích, nebo 7:2. Důležité jsou body a ty bereme."



Poprvé se vám na domácím ledě povedlo prosadit až v rámci 42. kola. Oddechl jste si?

„Je to tak, doma jsem až do teď gól ještě letos nedal. No konečně... Jsem rád, už to bylo nepříjemné. Snad nám to tam bude padat i dál."



Na první gól v sezoně jste čekal také pořádně dlouho.

„Od té doby, co jsem měl období, jsem čtyři měsíce nedal gól. Ani nevím, kolik to bylo zápasů, nicméně pod té doby si o to víc vážím každého gólu. Je úplně jedno, proti komu je, nebo jak padne. Prostě si ho vážím. Když navíc pomůže týmu, tak je to jedině dobře. Snad už je špatné období definitivně pryč."

„Prostě to tam nepadalo. Důležité je, že jsme vyhrávali. Horší by bylo, kdybychom k tomu ještě prohrávali. Snažil jsem se vymyslet, co s tím. Ale pak jsem si po nějaké době řekl, že to není v hokejkách, ve způsobu obalení čepele a v ničem jiném... Přestal jsem to řešit a první gól přišel právě v Chomutově během 28. kola. Škoda, že už proti nim asi nebudeme hrát (směje se)."„V tréninku jsem se zaměřil na práci v předbrankovém prostoru a pilování střelby z voleje. Pořád jsem makal a věřil jsem, že se to zlomí a zlomilo se to. Snad už bude líp."

Jste pověrčivý? Hodně hráčů zkouší prolomit série pomocí rituálů.

„Jo, jo. Jsem pověrčivý docela dost (úsměv). Před zápasem v Chomutově mi asistent trenéra Patrik Augusta plivl na hokejku a děláme to od té doby pořád, je to takový náš rituál. Plivl i tentokrát, děláme to každý zápas."



Hrajete po boku zkušených Lukáše Krenželoka a Petra Jelínka. Jak vám to s nimi sedí?

„Sedí nám to. Už jsme spolu hráli občas i minulou sezonu. Oba kluci jsou zkušení a branky mi připravují. Klobouk dolu před nimi, snad nám to vydrží."



Roman Will nechtěl z pověrčivosti mluvit o Prezidentském poháru. Co vy?

„Je před námi pořád ještě deset kol do konce. Je to otevřené, musíme jít zápas od zápasu a vyhrávat. To je to jediné, o Prezidentském poháru se nemá cenu bavit. Je příjemné mít náskok na prvním místě, ale čekají nás ještě tuhé bitvy. Pojedeme do Třince a tam se bude rozhodovat. Stát se může spoustu věcí."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:46. Ordoš, 12:42. M. Kvapil, 18:51. Ordoš, 21:08. Valský, 24:40. Lenc, 27:05. Filippi, 33:28. Filippi Hosté: 11:00. L. Kovář, 52:53. T. Svoboda Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Kolmann, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Peters (22. Pavlát) – Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank, Trefný – Gut, V. Růžička (A), Sklenář – Duda, Huml (C), Marjamäki – T. Svoboda, Raška, Koblasa – J. Havel, Chrpa, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lučan Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 478 diváků