Frodla štval ztracený náskok, nájezdy si ale užil: Pastička sklapla! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:48. Piskáček, 34:55. Rousek, 36:33. Rousek, 45:40. Kalina Hosté: 11:34. Kodýtek, 21:19. Kracík, 28:30. Pour, 31:48. Kantner, . Čerešňák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Kudrna – Forman, Pech, Roberts Bukarts – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Moravčík, Allen, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kracík, D. Kindl, Kantner – Preisinger, Indrák. Rozhodčí Pražák, Pešina – Zíka, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z nájezdů panuje spokojenost?

„Nebudu říkat, že ne. (usměje se) V zápase jsem toho tolik neměl, Sparta neměla moc vyložených šancí, takže jsem to chtěl vzít trošku na sebe, nedostat gól a vyhrát.“

Poslední pokus Jiřího Smejkala vám symbolicky zůstal v lapačce, puk jste pak odpálil vysoko do vzduchu…

„Smejkyho trošku znám. Sice jsem nevěděl, co bude dělat, i když mi k tomu trenér něco říkal. Říkal jsem si, že mu nechám pastičku na lapačku, on ji viděl a mě sklapla. (usměje se) Taková hezká třešnička na dortu.“

Zápas jste měli výborně rozjetý. Nejsou dva body málo?

„K nájezdům vůbec nemělo dojít. Vedli jsme 4:1… Před zápasem bychom samozřejmě za dva body byli rádi. Chtěli jsme vyhrát za tři, ale asi by se nikdo nezlobil. Průběh zápasu byl, jaký byl. Vlastními chybami jsme dostali Spartu na koně. Naštěstí jsme to pak zvládli a zápas si vzali.“

Co se v průběhu zápasu zlomilo? Za stavu 4:1 už asi málokdo věřil, že by Sparta mohla zápas ještě zdramatizovat.

„Jestli se nepletu, tak góly dali v našem oslabení. U prvního gólu byla chyba, že šel někdo střídat a najednou tam byla ulice, kterou tam (Lukáš Rousek) dostal. Propadlo to se štěstím, protože jsem ho docela vybruslil a měl hokejku proti němu. Přes ni to tam ale nějak dostal. Při gólu byl navíc faul, Sparta měla další přesilovku, dostalo ji to na koně a sehráli to tam do prázdné brány. Ve třetí třetině dali gól na 4:4, předtím měli nějakej tlak, šance. Potom to zatáhli a byli jsme to zase my, komu patřily otěže zápasu. Bohužel už nám tam nic nespadlo. V nájezdech jsme to ale uhráli a dva body jsou dobrý.“

Všechny inkasované góly byly buď smolné, nebo pro vás téměř bez šance. Jak jste to viděl?

„První gól byla střela od modré, Preisa (Miroslav Preisinger) to chtěl chytit rukou, ale říkal, že se mu to ztratilo a jen to škrtnul, takže mi to tam hodil sám. Těžký zápas, moc toho na mě nešlo a při druhém gólu najednou ujel a dal se štěstím gól. Třetí gól byla od Sparty parádní akce do prázdné branky. A čtvrtej zase smolnej, tam byla střela, nějak mi brnknuli do ruky a propadlo to tam.“

Je pro brankáře hodně těžké jít po takových gólech do nájezdů?

„Příjemný to úplně není, ale gólman se s tím musí poprat, protože takové zápasy občas jsou. V poslední době dostáváme smolné góly, na Spartě zrovna dva takové. Předtím nám to nepadalo, takže si myslím, že se to k nám zase obrátí. Já tam od toho jsem, nesmím se z toho s prominutím posrat, že mi tam padnou góly. Myslím si, že v extralize takhle psychicky labilní gólman ani být nemůže.“

Vyhráli jste poosmé z posledních devíti zápasů, tlačíte se na čelo tabulky. Co k tomu říct?

„To je super, ne? To asi nemá moc cenu komentovat. Vyhráváme, proto se ten hokej hraje. Je to super.“

