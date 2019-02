SESTŘIHY: Sparta vzdala hold prohrou s Plzní, Zlín obral venku Hradec | iSport.cz

Zaplněnou O2 arenu umlčel až Čerešňák

Zápasem, kterému předcházel slavnostní ceremoniál, vyvrcholil desátý ročník tradiční akce Sparta vzdává hold věnovaný integrovanému záchrannému sboru (IZS) a Armádě České republiky (AČR). Pražané nastoupili ve speciálních dresech, na kterých bylo uvedeno 191 jmen příslušníků IZS a AČR, kteří od roku 1993 do konce roku 2018 zemřeli při výkonu služby.

Počet diváků 15 578 překonal dosud nejvyšší návštěvu ročníku 15.471 fanoušků, kteří zavítali 21. října také do O2 areny na duel s Kometou. Po reprezentační přestávce se Sparta s Plzní utká v dohrávce 16. kola v pondělí 11. února opět v O2 areně.

Plzeň vstoupila do souboje aktivně a brankáře Sedláčka pravidelně zaměstnávala. Ve čtvrté minutě se před ním zjevil úplně sám útočník Kantner, jenže přestřelil. V největší příležitosti domácích se ocitl Klíma, který nedokázal poskakující puk zkrotit a Frodla neohrozil.

Hosté přetavili herní aktivitu v první gól ve 12. minutě. Nikým nehlídaný útočník Kodýtek si najel až do levého kruhu a prostřelil Sedláčka. Vzápětí byli hosté blízko dalšímu zásahu, ale obránce Allen ani kapitán Gulaš na sparťanského brankáře nevyzráli.

Pražané v závěru úvodního dějství z nenápadné akce srovnali. Kapitán Piskáček nahodil od modré bekhendem puk, jenž skončil za Frodlem. Kvůli Rouskově zdánlivě vysoké hokejce uznal rozhodčí gól až po zhlédnutí videozáznamu.

V prostřední části se strhla gólová přestřelka. Plzeň do 32. minuty odskočila do vedení 4:1. Nejprve hosté využili dvě přesilovky zásluhou Kracíka s Pourem, na něž navázal další útočník Kantner, kterému se puk odrazil od těla za Sedláčka. Také tuto akci musela rozlousknout videotechnika.

Zdánlivě ztracený zápas ale Sparta nevypustila. Roli spasitele na sebe vzal Rousek, který Frodla dvakrát pokořil v početní výhodě a natáhl osobní bodovou bilanci na pět utkání. Při prvním gólu ho zadák Košťálek vyslal do samostatného úniku. Devatenáctiletý útočník si pohrál s pukem, položil si Frodla na led a přízemní střelou skóroval. Kontaktní branka padla o 98 sekund později po skvělé kombinaci Klímy, Blaina a zakončujícího Rouska.

Plzeň si kvůli nepovedené pasáži vyžádala oddechový čas. Vyrovnat mohl Kudrna, jehož střela Frodlovi propadla, k dorážce se ale sparťané nedostali včas.

Začátek třetí třetiny patřil domácím, kteří se hnali za vyrovnáním a na plzeňskou branku se valil jeden útok za druhým. A Pražané byli za aktivitu odměněni. Bek Kalina vystřelil v další přesilovce od modré a propálil Frodla. Škoda měla posléze k dispozici v krátkém časovém rozmezí čtyři minuty při hře o jednoho muže navíc, jenže Sedláček pátý gól nepustil.

V nastaveném čase jel na Frodla zcela osamocený Bukarts, jenž vůbec netrefil branku. Sparta si vypracovala i další šance, ale utkání nakonec dospělo k rozstřelu. V něm se prosadil pouze Čerešňák.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluji Plzni k bodu navíc. Nepovedl se nám začátek, prvních dvacet minut se mi naše hra nezamlouvala. Plzeň nás donutila ztrácet puky a téměř v každém ohledu byla rychlejší. Měli jsme štěstí, že to po první třetině bylo 1:1. Ve druhé třetině hrály roli přesilovky. Stejně jako ve druhém zápase v Plzni. Napoprvé se soupeři šťastně odrazil puk od našeho hráče, podruhé se prosadili po velmi hezké kombinaci. Zdálo se, že to bude další těžké utkání, ale pak kluci našli energii a v početní výhodě jsme vstřelili dvě důležité branky. Rozjely se nám nohy a začali jsme si vytvářet šance. Ve třetí třetině jsme hráli dobře. Proti Plzni musíte hrát organizovaně a musíte mít dobrého brankáře. Tyhle prvky jsme měli. V prodloužení jsme také měli dobré šance. V nájezdech vždycky hraje roli štěstí. Celkově vzato nemám radost z první třetiny, ale po zbytek duelu jsme bojovali. Mám radost z bodu, protože každý bod je teď důležitý, obzvlášť proti asi nejlepšímu týmu současnosti, vezmete-li v potaz posledních devět zápasů, z nichž osm vyhráli."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Vstoupili jsme dobře do utkání, měli jsme dobrý pohyb. První třetina skončila 1:1, ale osobně se domnívám, že jsme měli trochu více ze hry. Soupeř velmi dobře bránil, snažili jsme se hrát aktivně. Ve druhé třetině jsme si řekli, že musíme být trpěliví, že šance přijdou a že v nich musíme být razantnější a trestat je. To se nám podařilo, využili jsme přesilové hry. Bohužel ve třetí třetině soupeř vyrovnal, už v té druhé se dotáhl. Udělali jsme tam dvě chyby a soupeř je potrestal a dostali se do hry. I v prodloužení měli velkou šanci. Pro nás trochu smolný zápas. Musíme ale respektovat sílu soupeře, byla senzační divácká kulisa. Jsem rád, že jsme našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, mohli dát vítězství. Dvou bodů si odsud hodně ceníme."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:48. Piskáček, 34:55. Rousek, 36:33. Rousek, 45:40. Kalina Hosté: 11:34. Kodýtek, 21:19. Kracík, 28:30. Pour, 31:48. Kantner, . Čerešňák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Kudrna – Forman, Pech, Roberts Bukarts – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Moravčík, Allen, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kracík, D. Kindl, Kantner – Preisinger, Indrák. Rozhodčí Pražák, Pešina – Zíka, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Novotného překonal Novotný

Do utkání vstoupili aktivněji Třinečtí. Největší příležitost ke vstřelení branky měl Růžička, kterému opakovanou střelu reflexivně zlikvidoval Filip Novotný. Hráči Energie se osmělili až v polovině první třetiny, když Hrubcovu pozornost dvakrát vyzkoušel Šafář.

Otevřít gólový účet zápasu se nakonec povedlo domácím. Ve 24. minutě efektní kombinaci na jeden dotek zakončil do odkryté branky Balán, který tak oslavil svůj 500. extraligový zápas.

Obdržená branka vybudila Oceláře k větší aktivitě. Ve 29. minutě ještě Růžička po zákroku Filipa Novotného velkou šanci nevyužil, ale o minutu později se to již podařilo Chmielewskému, který střelou z pravého kruhu vymetl protější horní roh karlovarské branky. Poté co ve 32. minutě Západočeši propadli ve středním pásmu, otočil vývoj zápasu po přesně zakončeném přečíslení Štěpán Novotný.

V závěrečném dějství se domácí snažili aktivní hrou srovnat skóre a Třinec zatlačili do obranného pásma. Nejblíže k vyrovnání měl ve 44. minutě Lapšanský, který však nedokázal ve vlastním oslabení proměnit samostatný únik. Karlovy Vary se i ve zbytku zápasu dostávaly do šancí, ale projevilo se, že střelba je v současné době jejich slabinou.

Naopak Třinec mohl definitivně rozhodnout v 57. minutě, kdy Werek trefil horní tyč. Po chybě Filipa Novotného dovršil výsledek 107 sekund před koncem do prázdné branky Hrňa.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Soupeř vstoupil do utkání velmi aktivně, ale my jsme se na to dokázali velmi dobře připravit. Hráli jsme pozorně a obětavě do obrany. I když byl Třinec na kotouči dominantní, tak jsme ho do nějakých větších příležitostí nepouštěli. Na začátku druhé třetiny se nám podařilo dát gól z přečíslení. Potom jsme bohužel dvakrát ztratili kotouč ve středním pásmu a Třinec nás za to nekompromisně potrestal. Dnes našemu výkonu můžeme vytknout jenom to, že jsme dokázali vstřelit pouze jednu branku. Na to se s takovým mužstvem, jako je Třinec, těžko vyhrává."

Václava Varaďa (Třinec): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme dobrý pohyb a kontrolovali jsme hru. V útočném pásmu jsme však hráli pouze v rozích a nedokázali jsme si vytvořit větší šance, i když hra byla velmi dobrá a měli jsme tam parádní pohyb. Naše aktivní hra vzala za své ve druhé třetině, kdy jsme zpočátku tahali za kratší konec. Po upadnutí jednoho z našich obránců měli domácí přesilovou situaci, kterou sehráli parádně a padl z toho první gól. Inkasovaný gól nám paradoxně pomohl. Od následujícího střídání jsme opět začali hrát dobrý hokej se spoustou zakončení a střelbou v útočném pásmu. Byli jsme za to odměněni parádní brankou Chmielewského a následovali další příležitosti, z kterých se ujala ta Štěpána Novotného. Škoda, že jsme neodskočili ještě o více branek. Ve třetí třetině to bylo velmi vyrovnané, domácí hráli dobře, měli spoustu příležitostí a jenom díky Šimonu Hrubcovi jsme udrželi vedení. Se štěstím se nám potom podařilo dát třetí gól, který rozhodl."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:50. Balán Hosté: 28:45. Chmielewski, 31:23. Novotný, 58:13. Hrňa Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík (A), Sičák, M. Rohan, Kozák, Podlipnik, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Lapšanský, Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Balán (A), Kohout. Hosté: Hrubec (Kantor) – M. Doudera, Roth, Gernát, M. Adámek, Galvinš, D. Musil – Werek, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Novotný, Svačina. Rozhodčí Hribik, Kika – Klouček, Tošenovjan Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2884 diváků

Obrat dokonal Ščotka

Před startem utkání se kapitán Vervy Trávníček, který na magickou tisícovku zápasů dosáhl jako 16. hráč v historii, dočkal ovací vestoje. První šanci utkání měl hned v úvodu domácí Mikúš, který z otočky ohrozil Kloučka.

Na další zajímavou příležitost si fanoušci museli počkat až do deváté minuty. Kloz se radoval z vedoucí branky Dynama, rozhodčí ale po přezkoumání videa gól neuznali kvůli kopnutí kotouče. Další šanci hostů měl Schauss, domácí brankář Janus však výtečně zakročil. Následovala šance Petružálka, který vyzkoušel Kloučkovu pozornost střelou zpoza branky, ale pardubický brankář byl u tyčky včas.

V úvodu druhé části se po pěkné kombinaci ocitl sám před Kloučkem Hübl, avšak při střele zlomil hůl. Na druhé straně se řítil na domácí branku Hovorka, Janus ale stačil včas secvaknout betony. V 25. minutě pomohla domácím po střele Horkého pravá tyč.

Litvínov měl další šanci v oslabení. Mikúš zpoza branky našel Kašpara, který střelou švihem z mezikruží trefil pouze dobře postaveného Kloučka. V 33. minutě se hosté za svou aktivitu dočkali vedoucí branky. Hovorka nahodil kotouč na branku a Rolinek ho šťastně tečoval mimo Janusův dosah.

Z vedení se pardubičtí hráči radovali pouze tři minuty. Poté napálil ze středního pásma puk na brankáře Havelka, ten ho vyrazil pouze k Petružálkovi, který bombou od mantinelu zamířil přesně do šibenice.

Litvínov hrál v úvodu třetí třetiny dvě přesilové hry v rychlém sledu, ale kromě Trončinského střely, která se otřela o horní tyč, si vážnější příležitost nevypracoval. V další početní výhodě už Verva udeřila. Bývalý pardubický obránce Ščotka nadvakrát propálil vše, co mu stálo v cestě.

Litvínov se zatáhl do obrany a vyčkával na pardubické ataky. Když hosté v závěru nedokázali využít přesilovou hru, Severočeši už si výhru pohlídali. Verva se tak doma radovala teprve podruhé z posledních sedmi vystoupení.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Uvědomovali jsme si důležitost utkání. Potřebovali jsme získat tři body a to se nám dneska povedlo."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Utkání jsme si prohráli sami. Ve druhé třetině jsme neproměnili čtyři samostatné nájezdy. Ve třetí třetině jsme čtyřikrát faulovali, domácí dali branku, dostali se do vedení a my na to nedokázali odpovědět."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:33. Petružálek, 47:33. Ščotka Hosté: 32:28. Rolinek Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Hunkes, Baránek, Šesták – Petružálek (A), J. Mikúš, Kašpar – Jurčík, V. Hübl (A), Válek – M. Hanzl, Gerhát, Trávníček (C) – Jícha, M. Havelka, Helt. Hosté: Klouček (Polívka) – Eklund, Holland, J. Zdráhal, Schaus, Cardwell, Nedbal, Budík – Machala, Mandát, L. Horký – Rolinek (C), Bubela, Hovorka – Perret, Ihnačák, J. Kloz – Dušek, Marosz (A), Poulíček (A). Rozhodčí Pavlovič, Jeřábek – Jelínek, Brejcha Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 4 327 diváků

Kvapil s Filippim řídili liberecký orchestr

Chomutov nastoupil do utkání velmi aktivně a po minutě hry mohl jít do vedení. Duda vymyslel gólovou šanci pro Humla, Will se však blýskl perfektním zákrokem. Na opačné straně se do brejku dostal Lenc, tváří v tvář Petersovi ale neuspěl. Poté nebezpečně vypálil Kolmann, kanadský brankář byl znovu připraven.

V šesté minutě se už dostali do vedení Bílí Tygři. Po Jelínkově akci skóroval pohodlně do odkryté branky Ordoš. Domácí byli nadále aktivnější, Valský ale druhou branku nepřidal. Po chybě Liberce v útočném pásmu tak z rychlého protiútoku udeřili Piráti. Po 154 minutách ukončil Willovu neprůstřelnost Kovář.

Liberečtí si ale vedení vzali Kvapilovou zásluhou rychle zpět. Hned vzápětí měl na hokejce třetí gól domácích Ordoš, ve velké šanci ale pálil těsně vedle. V závěru první třetiny už si ale Ordoš spravil chuť, když obral o puk Dietze a povedeným blafákem nedal Petersovi šanci.

V úvodu druhé třetiny zahrozil Buchtela, na Willa si ale nepřišel. Z protiútoku ani nadvakrát nepřekonal Peterse Kvapil, ale jeho snahu dokončil Valský a zvýšil na 4:1. V chomutovské brance pak vystřídal Peterse Pavlát.

Čisté konto udržel jen necelé tři minuty. Po Svobodově faulu hrál Liberec první přesilovku a bleskově ji využil. Birner zadovkou našel na brankovišti Lence a ten upravil na 5:1. Domácí byli při chuti a na chomutovskou branku se valil útok za útokem.

V 28. minutě si Kvapil pohrál s chomutovskou obranu, aby pak vybídl ke skórování Filippiho, který z ostrého úhlu překonal Pavláta. Willa pak o dvě minuty později ojediněle ohrozil Jank.

Liberec pokračoval v aktivní hře a také ve vylepšování statistik v přesilovkách. Při vyloučení Dudy tečoval Birnerovu střelu Filippi a zvýšil už na 7:1. V posledních vteřinách druhé části se ocitl v obrovské šanci Vlach, ale Pavláta nepřekonal.

V úvodu třetí třetiny zahrozil hostující Huml, Will ale zasáhl betonem. Pak opět převzali iniciativu domácí. Měli k dispozici i čtyřminutovou přesilovku po Jankově vyloučení, ale nic z ní nevytěžili. V početní výhodě se neprosadil ani Chomutov.

V 52. minutě se před Pavlátem ocitl Hudáček, brankář Chomutova ale udržel puk před čárou. Na druhé straně se snažil nejprve Růžička, ale neuspěl. O chvilku později ale překonal Willa Svoboda a zkorigoval výsledek.

Pak se o vzruch postaral domácí bek Maier, který se v bitce utkal s Jankem. Zbytek zápasu si domácí pohlídali a užili si ovací vestoje.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Začátek zápasu byl vyrovnaný, my jsme vstřelil poctivé góly, které nás dostaly do vedení 3:1. Ve druhé třetině jsme přidali trochu více krásy na výkonu a dali jsme krásné góly, využili jsme přesilovky. A ve třetí třetině už zápas nebylo jednoduché hrát. Když vedete po dvou třetinách 7:1, tak hledat motivaci k poctivé hře není jednoduché. Přesto jsme tu třetinu odehráli slušně. Moc jsme ale nepomohli Romanu Willovi, což je jediná kaňka, která mi na tom zápasu nesedí."

Jan Šťastný (Chomutov): "Utkání se nám vůbec nepovedlo. Přijeli jsme v okleštěné sestavě, stále nás trápí zranění. Věděli jsme, že nás čeká tuhá bitva s výborným domácím týmem, který vede tabulku. Od začátku jsme utkání nezachytili. Ve chvíli, kdy v Liberci prohráváte 1:3 nebo 1:4, tak mužstvo domácích je tak dominantní a kvalitní, že tomu nelze konkurovat. Také utkání tak vypadalo. Jsme rádi, že jsme třetí třetinu odehráli tak, jak jsme ji odehráli, ale celkově to na druhou stranu z naší strany bylo opravdu špatné."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:46. Ordoš, 12:42. M. Kvapil, 18:51. Ordoš, 21:08. Valský, 24:40. Lenc, 27:05. Filippi, 33:28. Filippi Hosté: 11:00. L. Kovář, 52:53. T. Svoboda Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Kolmann, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Peters (22. Pavlát) – Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank, Trefný – Gut, V. Růžička (A), Sklenář – Duda, Huml (C), Marjamäki – T. Svoboda, Raška, Koblasa – J. Havel, Chrpa, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lučan Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 478 diváků

Mountfield HK - Zlín 3:4sn

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:03. Linhart, 09:21. Kukumberg, 21:13. Vincour Hosté: 27:47. P. Sedláček, 34:41. Okál, 57:53. Valenta, . Popelka Sestavy Domácí: Maxwell (4. náj. J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Lessio, Kukumberg, Rákos (A). Hosté: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Valenta, Ferenc – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Herman – Šlahař, Fryšara, Popelka – E. Kulda, Fořt, Anděl. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Pešek, Špringl Stadion ČPP Aréna Návštěva 4524 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 42 25 3 4 10 140:99 85 2. Třinec 42 24 3 3 12 128:93 81 3. Plzeň 41 19 7 5 10 138:89 76 4. Mountfield 42 20 6 4 12 119:104 76 5. Vítkovice 43 21 3 3 16 112:106 72 6. Brno 42 18 5 4 15 124:115 68 7. Ml. Boleslav 42 21 1 1 19 105:100 66 8. Olomouc 42 18 2 6 16 102:116 64 9. Sparta 41 17 5 2 17 111:105 63 10. Litvínov 42 18 3 1 20 98:108 61 11. Zlín 42 15 3 5 19 113:117 56 12. K. Vary 41 12 3 3 23 103:120 45 13. Chomutov 42 10 2 3 27 92:142 37 14. Pardubice 42 7 2 4 29 80:151 29

