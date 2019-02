Krenželok řádil a srazil Třinec: Asi dobrý vzduch, z Ostravy jsem zvyklý | iSport.cz

Porazili jste Třinec 5:2, máte před ním náskok sedm bodů a máte i lepší vzájemné zápasy, je rozhodnuto o Prezidentském poháru?

„Vůbec ne, ještě devět kol zbývá, to je moc bodů. Nevíme, jak to bude. Samozřejmě chceme být určitě první a chceme hrát co nejlépe.“

Jít do play off z první pozice je určitě lákává meta, souhlasí?

„Proč nebýt první, že? Chceme vyhrávat a máme to dobře rozjeté.“

Kdo by vás o první místo po základní části ještě mohl připravit? Plzeň?

„Je tam Třinec, Plzeň teď jede... Zase ty bodové rozdíly tak nesledujeme. Nějak se to rýsuje a jsme rádi, že v náš prospěch.“

Tento zápas patřil vaší formaci, čím vám sedl, že jste tak řádili?

„Řádili jsme (pousmál se). Je tady asi dobrý vzduch, sedí mi, jsem zvyklý z Ostravy. Čtyři body se nenasbírají každý den, celá lajna dobrý. Ale jsme hlavně rádi, že máme body.“

V čem je kouzlo vaší řady?

„My s Jelenem (Petrem Jelínkem) ustojíme souboje, on hraje výborně buly. A Ordy (Jan Ordoš) nám tam lítá, vybojuje hodně kotoučů. Teď nám to tam začíná padat, asi to bude tady v tom.“

Je to pozitivní zjištění, že Liberec nestojí pouze na Kvapilovi?

„Je to dobrá věc, že dala góly i jiná lajna. Blíží se play off, kdyby to takhle šlapalo, tak může udeřit kterákoliv lajna.“

Nedávno jste nad Třincem doma vedli 0:3 a dotáhl se na 3:3. Vybavilo se vám to po vedení 2:0?

„Doma to nebylo ideální, tam jsme začali zbytečně zmatkovat. Teď jsme si to pohlídali, zůstali jsme na puku. Doma jsme to odhazovali a oni dali najednou góly, tam to nebyla legrace. I teď dali z přesilovky gól na 1:2, udělali jsme zbytečný faul, když jsme to zatáhli zpátky. Tam už to zase bylo takové, že se může stát cokoliv. Oni do toho museli dát všechno, napadali ve třech. Řekli jsme si, že musíme ustát souboje, dát si puky dopředu. Že budeme mít šance. Pak ujeli Jarda (Vlach) s Kvápou (Kvapilem) a uklidnili to. Pravda je, že Třinec udělal nějaké chyby, ale je to kvalitní mančaft, jsme rádi za tři body. Jsou mančaft, který chce hrát a pak tam mají díry. To se vám pak hraje lépe.“

