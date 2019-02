Musil zařízl Kometu a rozpoutal euforii: Šestka by byla příjemný bonus | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Brno: Orsava šikovně tečoval před brankou domácích, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čekal jste dlouho na ideální prostor ke střele?

„Výbornou práci tam udělali Berny (David Bernad) s Látošem (Martin Látal). Látoš lehce zpomalil před modrou, dal mi to, pak nafáral před bránu. Byl tam souboj, nechtěl jsem do toho střílet, ale trošku to rozhodilo gólmana a naštěstí to tam padlo.“

Dodá takhle důležitý gól hodně sebevědomí?

„Doufám, že jo. Nechci to zakřiknout, ale našemu útoku se teď konečně začalo dařit příchodem Radima Zohorny. Sedli jsme si výborně i s Látošem. Doufám, že to tak půjde i dál.“

Měli jste výraznou střeleckou převahu (33:14), dlouho jste ale museli dotahovat jednogólové manko…

„Střely jsme měli, ale Brno hrálo výborně dozadu. Střely byly z velké dálky. Snažili jsme se chodit do brány a oni nás tam nepouštěli, hráli dobře takticky. Jsou to hokejisti, hrají hodně hokej, hledají se navzájem. Když už měli střelu, tak to pro nás bylo velice nebezpečný.“

Nemrzí, že to nejsou tři body?

„Mrzí, nemrzí, dva body s Brnem bereme určitě.“

Oba týmy měly hodně energie, hodně se bruslilo, místy to byl velký boj. Nebyl to už takový „play off“ hokej?

„Sezona se už celkově stupňuje k play off, do konce je pár zápasů. Teď už není se na co ohlížet, musíme jít do toho na sto dvacet procent. Kvalitně jsme potrénovali. Myslím, že to bylo vidět.“

Mladá Boleslav - Brno: Musil trefil horní růžek brány a rozhoduje prodloužení, 2:1 720p 360p REKLAMA

V brance Komety se poprvé představil Marek Čiliak. Připravovali jste se na něj nějak speciálně?

„Trenér brankářů nás připravuje na každého gólmana soupeře. Věděli jsme, do čeho jdeme. Je to velice kvalitní gólman, který dvakrát pomohl velkou měrou Kometě k titulu. Šli jsme do toho s respektem a naštěstí to tam padlo.“

Kometu jste porazili i počtvrté v sezoně. Je to náhoda, nebo na ni máte recept?

„Těžko říct. Hraje se nám proti nim dobře. Doufám, že když se potkáme ještě někdy v budoucnu, tak se to nezmění.“

Ve vzájemných duelech nepadalo moc gólů (2:0, 2:1, 2:0, 2:1pr.). Čím to?

„Oni dobře brání. Je třeba lehké je přestřílet, ale oni to jsou hokejisti. Nedostávali jsme se k dorážkám, oni dobře pomáhali gólmanovi. Vepředu to hrají fakt skoro do prázdné brány, jen když jsou v nějakém slotu, tak to tam vypálí. Když už se dostanou ke střele, tak je to velice nebezpečné.“

Kometu jste stáhli o další bod. Mluví se v kabině hodně o elitní šestce?

„Moc ne. Pořád se s respektem koukáme na týmy okolo nás, spíš dozadu. Chceme jít zápas od zápasu, udělat co nejvíce bodů. Šestka by byla příjemný bonus.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa 2:1pp. Musil zařídil Bruslařům druhý bod 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Brno: O vyrovnání se postaral Žejdl, 1:1 720p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:39. Žejdl, 61:18. P. Musil Hosté: 19:19. Orsava Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Najman – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Z. Michálek, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Kusko – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hribik, Kika – Ondráček, Ganger Stadion