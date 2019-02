Skvělý Čiliak po návratu do Brna: Jako bych z Komety ani neodešel… | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Brno: Musil trefil horní růžek brány a rozhoduje prodloužení, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Chytal jste skvěle, ale prohrál. Jak vás trápí porážka se sousedem v boji o šestku?

„Musíme bod brát. Nevím, kolikrát přesně jsme vystřelili na bránu, ale musíme se do ní víc tlačit. Bod je vážně dobrý, slyšel jsem, v jaké pohodě je nyní Boleslav. Má formu, hraje dobře. Škoda, že jsme nevytěžili víc…“

Překvapilo vás, že se Kometa k ničemu moc nedostala?

„Já si ještě z minulých sezon vybavuju, že Boleslav měla doma vždycky hodně střel, je to mužstvo, které hodně hází puky na bránu a pak z toho doráží. Škoda, že jsme nestříleli častěji nebo že jsme neodskočili na 2:0, mohlo to dopadnout jinak. Musíme se na to podívat, rozebrat a jdeme dál.“

Od první chvíle jste vypadal na ledě výborně, jistým dojmem, jako byste ani neodešel z Komety…

„Chytalo se mi dobře, i když jsem byl ze začátku trošku nervózní. Ale brzy to ze mě spadlo a zápas jsem si užíval. Těšil jsem se na chalany, na všechno. Jen to odsud chtělo víc bodů odvést.“

Jakou Kometu jste našel po návratu ze Slovanu?

„Všechno při starém, jen pár nových tváří. Připadal jsem si tak, jak říkáte, jako bych z ní nikdy neodešel. KHL byla dobrá zkušenost, když nastupujete proti Petrohradu nebo CSKA, to je něco… Nikdy nevíte dopředu, co jejich hráči vymyslí. Škoda, že Slovanu končí sezona tak brzy, ale to se nedá nic dělat.“

Kometa mnohým přijde trochu zabrzděná s ohledem na kvalitu kádru. Přijde její rozpuk znovu v play off jako obvykle?

„Chce to ještě trochu dravosti do koncovky. To musíme zlepšit, dávat víc gólů, s jedním se bude těžko vyhrávat. Ubojovat to na 1:0 je strašně těžké.“

V Kometě jste v pořadí pátý gólman sezony, což je extrémní číslo. Co tomu říkáte a jak vás přivítal parťák Karel Vejmelka?

„S Karlem jsem byl dlouho v kontaktu, přišel jsem doplnit mužstvo Komety, a co tu bylo předtím, mě nezajímá.“

Jak moc myslíte na mistrovství světa na Slovensku?

„Jasně, že je to taky motivace. Kdo by nechtěl hrát doma na Slovensku na mistrovství světa. Ale teď se soustředím vyloženě na Kometu. S Jánom Lašákem (trenérem gólmanů v reprezentaci) jsem v kontaktu, domlouváme se na různých věcech. Co bude, to uvidíme.“

Kdy budete řešit svoji další budoucnost v Kometě?

„Teď ji neřeším, soustředím se na to, co je teď. Nikdy jsem nebyl takový, že bych na něco tlačil ve chvíli, kdy se hraje. Teď je mým cílem co nejvíc pomoci chalanům, abychom v klidu postoupili do play off.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:39. Žejdl, 61:18. P. Musil Hosté: 19:19. Orsava Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Najman – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Z. Michálek, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Kusko – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hribik, Kika – Ondráček, Ganger Stadion