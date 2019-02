Plekanec se vrací z Komety do Kladna: Dokázat, že na extraligu máme | iSport.cz

Stihl 16 zápasů za modrobílou pýchu, nestihl skórovat. Tomáš Plekanec zapsal 7 asistencí a poznání, že není snadné naskakovat do vlaku v rozjetém stavu. „Prožívám krkolomnou sezonu,“ ohodnotila ze všech možných stran zvláštní ročník legenda Montrealu.

Je tedy definitivní, že za Brno už hrát nebudete?

„V pátek už hrát nebudu a pak samozřejmě záleží, kam to dotáhneme s Kladnem, jak se bude dařit Kometě a taky na tom, zda by měl Libor (Zábranský) případně dál zájem.“

Jak hodnotíte svoji brněnskou misi?

„Nehodnotím ji podle bodů, především jsem rád, že jsem za ni mohl nastoupit. Kometa je mančaft se dvěma tituly z posledních sezon a mě těší, že jsem mohl být její součástí. Má výborný tým, v kabině je super parta a pohoda. Je znát, že ti kluci přesně vědí, jak hrát. Nepochybuju o tom, že skutečná síla Komety se ukáže v play off. Má ohromné zkušenosti, které jsou v play off klíčové. Zbývá pár zápasů do konce, kluci si uhrají šestku a pak do toho šlápnou.“

Nepřišlo vám, že jste měl v koncovce za Kometu až moc velkou smůlu? První trefu v úvodním vystoupení proti Spartě vám dodatečně sebrali a pak už jste se netrefil.

„Puky se ke mně moc neodrážely, ale na to se nechci vymlouvat, to je hokej. Já nikdy na góly a body moc nebyl, nehodnotím se podle nich. Na druhou stranu cítím, že výkony mohly být lepší. Pro mě je to taková krkolomná sezona.“

V jakém stavu jste našel extraligu po návratu z NHL?

„Těžko se mi to hodnotí, nemám srovnání s jinými evropskými ligami, ale rozhodně mi nepřijde špatná, jak občas zaznívá. Hraje tu spousta výborných hokejistů, řada týmů se snaží hrát moderní hokej, jaký je k vidění v Americe. Extraligu bych neviděl černě, je jen potřeba, aby mladí kluci zabrali a ukázali se. Současný hokej spěje k sázce na hodně mladé hráče, musí vynikat, ale tu šanci si musí zasloužit a být vidět.“

Pro zkušené pardály v dnešní době není snadné naskakovat do týmu v průběhu sezony…

„Jak říkám, pro mě je to zvláštní sezona. Na jejím začátku jsem se zranil, pak jsem se vrátil do Česka, s tím souvisela spousta přizpůsobování, řada jiných věcí okolo… Nehodnotím to slovy dobře nebo špatně, spíš se dívám dopředu.“

A tam vidíte Kladno v extralize, je to tak?

„Rád bych k tomu Kladnu pomohl. Uvidíme, moc lidí nám doma nevěří, tak doufám, že to náš mančaft nabudí a dostaneme se do baráže. Tam už je to hlavně o psychice, pokud chytneme dobré zápasy a lauf, nevidím důvod, proč bychom se do extraligy nemohli dostat.“

Odkud vnímáte, že vám v Kladně nevěří?

„Slyšel jsem různě okolo, že na to Kladno nemá mančaft. Já věřím, že ano a že nám tohle poslouží jako motivace. Že nás to nakopne.“

Kdo vás oslovil v Chance lize jako zajímavý tým a soupeř v boji o extraligu?

„Zase tolik jsem toho neodehrál, ale samozřejmě Jihlava vyniká, Vsetín hraje výborně. Zajímavých týmů je tam víc, o účast v baráži bude pořádný boj.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa 2:1pp. Musil zařídil Bruslařům druhý bod 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:39. Žejdl, 61:18. P. Musil Hosté: 19:19. Orsava Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Najman – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Z. Michálek, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Kusko – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hribik, Kika – Ondráček, Ganger Stadion