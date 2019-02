Naštvaný Krupp o noční dřině Sparty: Bylo to poprvé, potřebovali to! | iSport.cz

Tři čtvrtě hodiny jezdili tzv. bazény. Nahoru, a zase dolů. Od mantinelu k mantinelu. Trestem jako vystřiženým z legendárního filmu Zázrak na ledě dal sparťanským hráčům trenér Uwe Krupp jasný signál o své nespokojenosti a naštvání z odfláknutého duelu v Pardubicích. „Nelíbil se mi ale už pondělní výkon s Plzní, teď to vygradovalo,“ přiznává.

Jak se rodil nápad vyhnat hráče hned po zápase znovu na led a dát si noční trénink?

„Přijeli jsme do Prahy a já jsem cítil, že je dobré to udělat. Hráči potřebovali extra porci dřiny navíc.“

Protože v zápase podle vás nenechali všechno?

„Přesně tak. Navenek to možná působí negativně, ale já to nemyslel vyloženě jako trest. Prostě jsme hráli ze šedesáti minut jen dvacet, zbytek jsme si tedy odpracovali takhle.“

Zažil jste podobné noční dávky jako hráč?

„Ano, několikrát. Ne v NHL, ale v nižší AHL ano.“

A jako trenér jste už takový krok někdy udělal?

„Nikdy, zatím jsem nebyl v situaci, která by mě k tomu dovedla. Popravdě bych to ale v minulosti ale možná už udělal, v Německu, kde se obvykle hraje od půl osmé večer, by to ale nebylo možné. V Česku se hraje hodně brzo, takže je to možné realizovat. Hráčům to vyšle určitou zprávu. Pro mladý mančaft, který tu máme, to může být účinné. Je to podle mě lepší než dávat velká prohlášení do novin. Tahle to zůstalo v kabině. Kluci vědí, co jsem tím chtěl říct.“

Máte od hráčů nějaké ohlasy na váš „trest“?

„Jasně, každý na to má nějaký názor. Můžete dělat další a další mítinky, něco jim ukazovat na videu… Je hodně metod, jak týmu poslat nějaký vzkaz. Noční trénink je jedna z nich a podle mě dobrá.“

Hned po utkání jste na hráče v kabině dlouho řval. Jste pořád tolik naštvaný?

„Ano, nepřešlo mě to. Nejsem spokojený s výkony v posledních dvou zápasech. Nástup po reprezentační pauze je hrozný. Během ní jsme přitom kvalitně potrénovali, zároveň si i odpočinuli. Předtím jsme hráli s Plzní, hráli jsme dobře, mohli jsme vyhrát, ale nakonec z toho byl jen bod. V pondělí jsme s nimi hráli znovu. Očekával jsem, že tým ten poslední výkon nakopne. Jenže naše reakce? Pasivita, přehnaný respekt ze soupeře. Souboje jeden na jednoho jen prohrané. Uznávám kvalitu Plzně, ale náš výkon mě naštval.“

Čím si další propad vysvětlujete? Po předchozích výrazně zlepšených výkonech a výhrách proti Mountfieldu a Vítkovicím jste asi čekal něco jiného.

„To každopádně. V těch utkáních jsme hráli skvěle. Pak ale nepochopitelně vypadneme z role, hráči neplní plán, intenzita hry není taková. A přecházíme do zoufalství, emoce ale potřebujeme přesně opačné. Teď nejsme dostatečně sebevědomí, hlavy jsou dole. Musíme si proto vyhrnout rukávy a jít pracovat. Dokážu skousnout porážku, ta má ale mnoho podob. Nejde jen o číslo ve výsledku.“

Nadějeplně jste vyhlíželi šestku, teď musíte zase koukat hlavně pod sebe. Jste hodně zklamaný?

„Snažím se zůstat pozitivní. Věřím, že naše sebejistota půjde nahoru. Potřebujeme teď hrát zápasy, hodit to za hlavu. Nabrat zpátky odvahu, protože takhle mají naši soupeři výhodu ještě dřív, než vjedou na led. A zase se vracím k tvrdé práci. Nejsme tým bílých límečků, ale modrých montérek. Jsme dělníci. Moje práce je všem připomínat, že jsou dělníci. Minulou noc jsem to udělal cestou tréninkové porce navíc.“

Takže cesta ke zlepšení podle vás vede pouze tvrdou prací?

„Přesně tak. Nejsme jako Liberec nebo Plzeň, které dokážou vyhrát zápasy, i když hrají na 80 procent. My potřebujeme každý večer od každého jednotlivce sto. Jen pokud tohle budou hráči plnit, bude šance na výhru padesát na padesát. V celé sezoně se nám to ale nedaří. Když nejste na zápas dostatečně připraveni, nemůžete ho vyhrát.“

Na druhé straně, nemůže být středeční pardubická facka ve finiši prospěšná?

„Každá prohra je zklamání, pro mě to ale není jen o tom středečním výkonu. Tým se uvnitř mění, vyvíjí se. Jeden týden potřebuje tohle, druhý něco jiného. Doléčili se nám zranění hráči, jsme téměř kompletní. Musíme být kompaktní, fungovat jako stroj. Uvidíme, jak bude vypadat hra v pátek proti Boleslavi.“