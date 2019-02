SESTŘIHY: Sparta porazila Boleslav 1:0, Plzeň padla s Chomutovem | iSport.cz

Hradec udělil Třince nejvyšší porážku v sezoně

Třinecký trenér Václav Varaďa proházel po minulé prohře s Libercem složení všech formací a první polovinu úvodní třetiny se hrál svižný hokej. Diváci viděli hlavně boj bez šancí, přesto padl gól. Domácí nechali na chvíli mezi kruhy volného Koukala, jenž se trefil nad vyrážečku Hrubce.

Třinec za 45 sekund vyrovnal. Obránce Galvinš podpořil útok a z levého kruhu se trefil přesně do horního rohu. Hradec udeřil v závěru první třetiny z další nenápadné akce. Na modré čáře si vyměnili puk obránci Rosandič s Graňákem, jehož přízemní střela skončila v brance. Hosté mohli do šaten odcházet ještě veselejší, ale Hrubec zneškodnil sólo Pavlíka.

Královéhradečtí na začátku prostřední třetiny dvakrát zahrozili v přesilové hře, pokusy Cingela i Rákose z předbrankového prostoru ale se skóre nepohnuly. Třinec několikrát přečíslil obranu soupeře bez efektu - Růžička minul branku, Hrňu vychytal Pavelka, Roth prováhal ideální moment k zakončení a vracející se obránci ho obrali o "gólovku". Hosté se po srážce domácích hráčů Novotného s Douderou dostali dokonce do brejku čtyři na jednoho, ale v závěru akce ani nevystřelili.

Domácí trenér Varaďa před závěrečným dějstvím opět zamíchal se všemi útoky, ale už ve 42. minutě zvýšil zblízka osamocený extřinecký Rákos. Další ránu zasadil domácím Rosandič, jehož střelu od levého hrazení Hrubec přes klubko hráčů neviděl. Pověstný hřebíček přibil v početní výhodě Paulovič. Sám dal ještě i šestý gól, ale krátce po závěrečném klaksonu.

Václav Varaďa (Třinec): "Po minulém utkání s Libercem, které nám nevyšlo, začali kluci bojovně. A myslím si, že jsme měli v první třetině malinkou převahu. Ale trápíme se, nedáváme branky a hrozně lacině inkasujeme. I když jsme po dvou třetinách o gól prohrávali, tak byl zápas vyrovnaný, urputný. Ve třetí jsme chtěli všechno házet do brankoviště, abychom si vytvářeli ošemetné situace, ze kterých padají branky. Hradečtí nám ale dali dva góly. Potom už kontrolovali hru a nepouštěli nás do vážnějších situací. Porážku je o to těžší přijmout, že se jednalo o přímého konkurenta v tabulce."

Tomáš Martinec (Hradec Králově): "Jsme rádi, že se nám po reprezentační pauze zatím daří. Věděli jsme, že Třinec má velkou ofenzivní sílu, proto jsme chtěli hrát aktivní hokej a nenechat ho hrát s pukem. Má také výborné přesilové hry, takže jsme se chtěli vyvarovat faulům, a to se nám také dařilo. Celkově výsledek až tak neodpovídá a je zavádějící, protože to byl vyrovnaný zápas. Chci mužstvo pochválit, jakým způsobem se prezentovalo. Kluci hráli soudržně, obětavě, disciplinovaně a jako jeden tým."

Góly Domácí: 11:21. Galvinš Hosté: 10:36. Koukal, 18:54. Graňák, 41:40. Rákos, 45:09. Rosandić, 47:45. Paulovič Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Roth, Galvinš, Matyáš, Gernát, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek – Martin Růžička (A), Polanský, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (C), Werek – Svačina, P. Vrána, M. Kovařčík – O. Kovařčík, Novotný, Dravecký (A). Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Graňák (C) – Paulovič, Koukal, M. Chalupa – Dragoun, Cingel, R. Pavlík – Smoleňák, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos (A), Lessio. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gebauer, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 593 diváků

Škoda přišla o sérii čtyř vítězství

Góly Domácí: 06:22. Indrák, 33:56. Gulaš, 39:53. V. Němec, 54:12. Moravčík Hosté: 04:35. J. Stránský, 04:52. Vantuch, 34:09. Trefný, 35:34. Sklenář, . J. Stránský Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Roubal. Hosté: Peters (Stezka) – Jank, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, D. Zeman, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), T. Svoboda – Marjamäki, Vantuch, Duda – Tomica (C), Raška, J. Stránský – Koblasa, Chlouba, Klhůfek. Rozhodčí Hribik, Lacina – Lhotský, Klouček Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6335 diváků

Domácí třikrát prohrávali, ale nakonec vyhráli

Góly Domácí: 08:36. Trávníček, 24:06. Piché, 37:04. J. Mikúš, 53:20. Jurčík, 61:05. J. Mikúš Hosté: 21:51. Gorčík, 22:40. Flek, 32:37. Flek, 43:44. Kverka Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, Piché, Hunkes, L. Doudera, Šesták – Petružálek (A), Gerhát, Trávníček (C) – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Helt – Jurčík, M. Hanzl, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, Kohout – Balán (A), Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Šik. Rozhodčí Bejček, Hejduk – Lučan, Hlavatý Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 4 456 diváků

Smejkal rozhodl v poslední minutě o výhře Sparty v Boleslavi

Kouč hostů Krupp po středeční porážce na ledě posledních Pardubic změnil složení všech útoků a centr druhé formace Klimek se dostal do první šance utkání. Svůj brejk po minutě hry ale úspěšně nezakončil, brankář Růžička si poradil i s dorážkou.

Domácí byli poté nebezpečnější, výraznější tlak si ale vytvořit nedokázali. Machovský ustál závar ve čtvrté minutě, později si poradil s tečovanou střelou Bernada i šancí Zohorny po skončení úvodní přesilové hry.

Náboj druhé třetiny zvedly početní výhody. Při Dlapově vyloučení měli velkou šanci otevřít skóre Rousek a Jarůšek, Růžičku ale nepřekonali. Při Formanově trestu se do slibných šancí dostali Žejdl a Musil, ani oni ale ukazatelem skóre nepohnuli.

Střelecky aktivní byl zejména domácí Musil, většinou však mířil vedle branky. I díky tomu si Růžička ve druhé části připsal 13 zákroků, zatímco Machovský jen tři.

Bezbrankový stav nedokázali změnit ani domácí Bernad a hostující Jarůšek. Ve 48. minutě dělily Středočechy od vedení milimetry, na brankové čáře poskakující puk po Latálově střele a Machovského zákroku dokázal Košťálek včas odehrát. Rozhodující moment duelu nakonec přišel v samotném závěru, kdy Smejkal v pádu dorazil Piskáčkovu střelu a zápas rozhodl.

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Byl to velmi dobrý hokej. Hrálo se rychle, v maximálním tempu, což se nám líbilo. Samozřejmě, kdyby k tomu byly nějaké góly, byl by to excelentní hokej. Bohužel jsme prohráli po gólu v poslední minutě, štěstí se k nám nepřiklonilo, což nás mrzí. S takovým výkonem ale můžeme pomýšlet vysoko."

Uwe Krupp (Sparta): "Pro fanoušky to byl vzrušující zápas, oba týmy makaly, bruslily. V první třetině jsme měli několik brejkových šancí, ale Boleslav měla také příležitosti. To platilo v celém zápase. Jen nepadaly góly. Na konci rozhodla jedna střela, v takových zápasech to tak bývá. Je to o štěstí. Máme tři body a jsem hrdý na kluky, jak tvrdě pracovali."

Góly Domácí: Hosté: 59:14. Smejkal Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Najman – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Piskáček (C), T. Voráček, Kalina, Blain, de la Rose – Beran, Sill, Smejkal – Jarůšek, Klimek, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Rozhodčí Šír, Horák – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 837 diváků

Góly Domácí: 08:15. P. Jelínek, 46:40. Lenc Hosté: 28:04. Fořt, 54:59. Herman, 58:26. Kubiš Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Kolmann – Lenc, Lakatoš, Birner – Valský, L. Hudáček, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Ferenc, Valenta, Gazda – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Herman – E. Kulda, P. Sedláček, Fryšara – Václavek, Popelka, Werbik. Rozhodčí Pražák, Kika – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 989 diváků

V čase 62:27 rozhodl útočník Peter Mueller

Góly Domácí: 08:19. Orsava, 62:27. Mueller Hosté: 34:09. P. Sýkora Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Süss, Kusko, Köhler. Hosté: Kacetl (Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, J. Zdráhal, Cardwell, Porseland – Dušek, Bubela, Hovorka – Marosz (A), Ihnačák, P. Sýkora (C) – Machala, Mandát, L. Horký – Poulíček (A), J. Kloz, Machač. Rozhodčí Mrkva, Sýkora – Bryška, Pešek Stadion DRFG arena