Přímý sestup? Arogantní a strašné rozhodnutí, hřímá šéf Hradce Schön | iSport.cz

Výkonný výbor Českého hokeje, dříve hokejový svaz, nechal ve čtvrtek odhlasovat, že ruší stávající model čtyřčlenné baráže a nasazuje nový režim – sestup 14. týmu po základní části Tipsport extraligy a postup vítěze play off Chance ligy. Již od nové sezony 2019/20.

„Naprosto s tím nesouhlasím, pan Tomáš Král se zpronevěřil sám sobě. Na schůzkách majitelů klubů vždycky tvrdil, že bude jednat a činit podle toho, jak si to kluby odhlasují. V extralize jsou přitom v naprosté většině případů majitelé toho názoru, že chtějí zachovat stávající model, případně zvolit alternativu v podobě uzavření soutěže. Nový verdikt považuji za arogantní rozhodnutí, v rámci nějž se s kluby s prominutím vyjebalo…“ volí Schön ostrý tón.

Ve výkonném výboru se pro novinku přihlásilo devět členů z jedenácti, pro byli i tři představitelé extraligových klubů ze Sparty, Komety a Vítkovic. „Ti si zřejmě přestali uvědomovat, že tam nejsou za svoje kluby, ale za celou extraligu. U Petra Břízy mě to nepřekvapuje, u Libora Zábranského a Aleše Pavlíka mě to tedy překvapuje hodně,“ tvrdí šéf hradecké organizace s tím, že takhle to nenechá. „Nemůžeme to nechat být, pověřil jsem právníky dotazem, zda existuje cesta, jak rozhodnutí výkonného výboru zvrátit. V každém případě se musíme konečně ozvat, tahle věc je proti zájmům českého hokeje.“

V čem hlavně? „Pamatuji si dobře dobu, kdy nebylo předkolo, a kluby vyprodávaly svoje hráče v lednu ve velkém. Proto se udělala nová opatření. A nyní se vracíme zpátky. To je strašné… Extraligový hokej financují kluboví majitelé, ale ti lidé z výboru naprosto arogantně rozhodnou bez našeho vědomí, absolutně na nás kašlou. Ve světle čtvrtečního rozhodnutí je velikou chybou, že jsme (jako majitelé klubů) nepřevzali soutěž do vlastních rukou a že zůstává v rukách svazu. Jsem velmi, velmi zklamán.“

Dřívější a dlouholeté tendence, hovořící o uzavření extraligové čtrnáctky, tak podle Schöna dostaly na frak. „Jsem přesvědčený, že nové rozhodnutí jde proti zájmům českého hokeje. Extraligu by měli hrát ti nejlepší. Baráž jednoznačně ukazuje, zda je prvoligový klub zralý vypořádat se s nejhorším klubem extraligovým. Pokud ano, ať postoupí. Doteď to fungovalo. Příklady Chomutova, Jihlavy, Varů to ukazují. Všichni hrají do konce sezony, pořád je o co hrát, nikdo nic lepšího doteď nevymyslel. Nyní se vracíme zpět.“

Zatím z oficiálních míst nezaznělo, zda zůstane model předkola play off. A co s týmy na 11. až 13. příčce, jimž by po 52 kolech měla nejspíš skončit sezona. „Nikdo neřekl B. Bude se hrát předkolo? Ti, co se nedostanou do play off, budou vyprodávat hráče jako kdysi? Tak aby ušetřili na další sezonu, zatímco jiní posílí a v tom případě extraliga nebude regulérní? Jsem velmi, velmi zklamán. Já Tomáše Krále považuju za velice chytrého chlapa, ale absolutně nerozumím tomu, proč to udělal,“ uzavírá Miroslav Schön.