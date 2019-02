Boleslavský brankář Růžička o Spartě: Noční trénink jim očividně pomohl | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 59:14. Smejkal Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Najman – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Piskáček (C), T. Voráček, Kalina, Blain, de la Rose – Beran, Sill, Smejkal – Jarůšek, Klimek, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Rozhodčí Šír, Horák – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 837 diváků

Jak jste rozhodující moment viděl?

„Právě, že jsem vůbec nic neviděl. Viděl jsem hráče (Jana Piskáčka), že má puk na hokejce, že bude střílet. Po střele jsem slyšel tyčku, cítil jsem, jak se mi to honí po zádech, tak jsem to zkusil zalehnout. Byl tam nějaký kontakt, ale nevím, jak to vypadalo v reálu nebo na videu. Spadl jsem na záda, doufal jsem, že to přikryju, ale bohužel to spadlo přede mě a tam to doklepli do brány.“

Bolí takový rozhodující gól v poslední minutě hodně?

„Určitě. Ve finále je jedno, kdy gól padne, ale před koncem to mrzí dvakrát tolik. Po průběhu zápasu si myslím, že jsme ztratili jasné tři body.“

Jak jste viděl zápas? Na nedostatek práce jste si asi nemusel stěžovat.

„To ne, bylo toho dost. Musím říct, že Sparta byla hodně nebezpečná, hlavně okolo brány. Tam byli výborně silově připravení. Jsem rád, že jsem toho měl víc, než Gašper Krošelj proti Kometě, kterou jsme do ničeho nepouštěli. Sparta toho měla dost, to je pro gólmana jednoznačně lepší.“

Ve druhé třetině za vámi zvonila tyčka po střele Miroslava Formana. Jak jste tuhle situaci viděl?

„Strašně rychle, ani jsem nestihl zareagovat. Ne, dělám si srandu. Bylo to nahrané krásně mezi kruhy, v rychlosti to vystřelil a naštěstí pro nás trefil tyčku.“

Ve středu jste euforicky srazili Kometu, proti Spartě se to celé otočilo…

„V šatně to je samozřejmě velký rozdíl. Chceme vyhrávat pořád, ale nejde to donekonečna. Série nám skončila a musíme vyhrát v neděli.“

Kometu jste herně rozebrali, byli jste jasně lepší. Proti Spartě to nebylo takové. Čím to?

„Nemůžeme čekat, že budeme 52 kol dominovat. Soutěž je tak vyrovnaná, že každý může porazit každého. Myslím si, že proti Spartě to byl vyrovnaný zápas. Chvilkami měla navrch Sparta, chvilkami my. Nejspíš by tomu slušela remíza. Bohužel jsme ztratili tři body.“

V týdnu se řešil noční trénink Sparty po zápase v Pardubicích. Řešilo se to u vás v kabině?

„Samozřejmě se to člověk dočte, protože noviny sleduje a ví, co se děje. Že bychom se na to ale nějak zaměřovali, že bychom si říkali, že budou unavení, nebo nedej bože jsme je podcenili… Kdo by mohl podcenit Spartu? Věděli jsme o tom, ale nebral bych to na velkou váhu.“

Co byste na to říkal, kdyby vám to trenéři udělali také?

„Osobně jsem to zažil v Americe, takže mě by to ani nepřekvapilo. Je to určitý druh trestu nebo varování před výkony. Každý trenér či vedení na to má právo. Sparta toho využila a očividně jim to pomohlo. Berou tři body.“

Jak byste ohodnotil hru Sparty?

„Je to hodně bojovné mužstvo, neodehrává se tam žádná velká technická hra. Musím říct, že trenér jim tam asi vštěpuje hodně jednoduchý hokej. Jsou hodně důrazní a silní na puku. Na nás to stačilo. Byli o jeden gól šťastnější.“

V neděli vás čeká zápas s Libercem, kde máte hodně kamarádů. Těšíte se?

„Samozřejmě to vnímám trochu víc než jakýkoliv jiný zápas. Budu tam mít kamarády, znám 98 % mančaftu. Těším se, lidi určitě taky, přijde mnoho lidí. Pozval bych je na dobrý hokej, protože co je víc než derby. Myslím si, že bude na co koukat.“

