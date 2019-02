Oceláři se trápí. Moc si hrajeme s pukem, mrzí brankáře Hrubce | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:21. Galvinš Hosté: 10:36. Koukal, 18:54. Graňák, 41:40. Rákos, 45:09. Rosandić, 47:45. Paulovič Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Roth, Galvinš, Matyáš, Gernát, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek – Martin Růžička (A), Polanský, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (C), Werek – Svačina, P. Vrána, M. Kovařčík – O. Kovařčík, Novotný, Dravecký (A). Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Graňák (C) – Paulovič, Koukal, M. Chalupa – Dragoun, Cingel, R. Pavlík – Smoleňák, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos (A), Lessio. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gebauer, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 593 diváků

„Trápí nás i to, že nedáváme góly. Snažíme se kombinovat, moc si s pukem hrajeme. Kdybychom hráli jednoduše, nahazovali to na bránu... Z toho pramení dorážky, které sice nejsou hezké, ale na to se nehraje. Zvlášť, když se střelecky nedaří, tak to je důležité. Nahazovat puky na bránu z jakékoliv pozice a chodit si tam pro dorážky.“

Jak vidíte práci obránců u vašeho brankoviště? Střelci jsou kolikrát trestuhodně osamocení...

„Není nikdo, kdo by si přál, abychom dostávali pět gólů. Není nikdo, kdo by nenechal všechno na ledě, ale kolikrát se to takto sejde na...nic. A góly napadají. Samozřejmě z toho nejsem nadšený, nikdo z toho není nadšený, ale nevím. Kdyby to tam napadalo a my dali o gól více, tak by to bylo nějak jedno. Když víme, že nám to padá do naší branky, tak to musíme zabetonovat a hrát jednoduše. Jak u nás v pásmu, všechno ven, tak to i ve středním a útočném. Všechno na bránu! Z jakékoliv pozice střílet a nehrát si s tím. Kdovíjaké kombinace teď v tom stavu, v jakém jsme, nebudou fungovat.“

Obrana není jen o becích, nicméně jak moc vám chybí zraněný kapitán a lídr defenzívy Lukáš Krajíček?

„Samozřejmě, je to bek, který má klid na hokejce. Vymyslí, jak se jednoduše dostat z pásma, když se bráníme. Krajda chybí, co si budeme povídat. Ale jsou tady další kvalitní beci. Nesmíme se na to vymlouvat, že na ledě není.“

