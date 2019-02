Do Brna vlakem, k hale pěšky. Pohodlné, libovali si Pardubičtí | iSport.cz

Pardubičtí hokejisté se dopravili do Brna vlakem • ČTK

Při dopravní situaci na českých silnicích a dálnicích je to volba, k níž se extraligové kluby uchylují stále častěji. „Nejeli jsme autobusem, ale vlakem, bylo to zpestření,“ popisoval cestu k utkání na ledě Komety pardubický útočník Luboš Horký. Na nádraží navíc na hráče nečekal žádný další dopravní prostředek, a tak členové Dynama vyrazili do DRFG Areny pěšky podél řeky Svratky.