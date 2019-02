Navrátilec Čiliak přinesl jistotu: Chytá se mi dobře, ale nedáváme góly | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:1pp. Kometa zvýšila náskok na 6. místě na tři body VŠECHNA VIDEA ZDE

Góly Domácí: 08:19. Orsava, 62:27. Mueller Hosté: 34:09. P. Sýkora Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Süss, Kusko, Köhler. Hosté: Kacetl (Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, J. Zdráhal, Cardwell, Porseland – Dušek, Bubela, Hovorka – Marosz (A), Ihnačák, P. Sýkora (C) – Machala, Mandát, L. Horký – Poulíček (A), J. Kloz, Machač. Rozhodčí Mrkva, Sýkora – Bryška, Pešek Stadion DRFG arena

Jaké bylo opět slyšet fanoušky Komety, jak vyvolávají vaše jméno?

„Super, těšil jsem se na to. Byl jsem možná trochu dojatý, ale taky zdravě nervózní. Dopadlo to dobře.“

Ve dvou zápasech jste inkasoval tři góly, z osobního hlediska jste spokojený?

„Jsem spokojený, zápasy byly dobré, ale ztratili jsme body. Musíme začít dávat góly, abychom odskočili, dneska i v Boleslavi by to dopadlo jinak. Škoda těch bodů, ale chytá se mi dobře.“

Oba zápasy skončily v základní hrací době 1:1. Byly v něčem odlišné?

„Dnes to bylo naopak. My jsme je tlačili, bušili jsme do nich. Bylo to těžké pro brankáře, tohle jsou blbé zápasy. Furt se musím soustředit, potom se puk odrazí jako při gólu, hráč je sám před bránou, dá gól a je to 1:1. Potom do nich zase bušíme, ale nedáme góly a já se musím ještě o to víc soustředit. To jsou zápasy, které nemá rád asi žádný brankář.“

Pardubice se dostaly do tlaku v půlce zápasu, tam jste měl nejvíc práce?

„Ano, tam měli pasáž, že nás trochu zatlačili. Ale bylo to o málo, člověk musí přemýšlet a celý zápas se soustředit.“

Jsou tedy dva body z domácího utkání proti poslednímu týmu tabulky málo?

„Škoda bodu, ale dnes musím říct, že Káca (Ondřej Kacetl) pochytal neskutečné věci a vychytal jim bod. Klobouk dolů dneska před ním.“

Byla výhoda, že jste poprvé nastoupil v Mladé Boleslavi, a domácí zápas byl tak jen dalším krokem při návratu?

„Zase nejsem takový, že bych byl nervózní. Trochu jsem byl, ale tak zdravě. Už nejsem ve věku, kdy bych byl přemotivovaný.“

Změnilo se v Brně něco během devíti měsíců, kdy jste byl pryč?

„Ne, zase jsem viděl lidi, kteří jsou tu pořád. Byl jsem rád.“

