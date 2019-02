Kubiš: Tygři? Nejhorší mančaft. Dvě tyčky v Liberci počítáme jako gól | iSport.cz

Závěr duelu se vám povedl náramně. Obrali jste lídra tabulky o všechny body.

„Musíme hrát v každém utkání na krev, tentokrát se nám to vyplatilo. Do poslední třetiny jsme nastoupili s tím, že chceme dát góly a vyhrát, což se nakonec podařilo.“

Do zápasu jste ale ale odvážně i vstoupili. Bylo právě maximální nasazení od první minuty hlavní cíl?

„Snad pokaždé jsme v Liberci odehráli dobrou partii, ale Tygři mají natolik zkušené mužstvo, že využívali většinu svých brejků. Vedli jsme třeba 3:1 před třetí třetinou, ale běžně jsme prohrávali 3:5. Tentokrát jsme utkání pojali trochu víc zezadu a snažili jsme se na maximum odehrát každý souboj. V naší pozici pro nás každý bod hraje obrovskou roli.“

V 31. minutě trefil za stavu 1:1 Antonín Honejsek dvě břevna během jednoho střídání. Co se vám honilo hlavou?

„Už to bereme tak, že dvě tyčky jsou pro nás v Liberci skoro jako gól. Upřímně Tygři jsou pro mě posledních pár let nejhorší mančaft. Špatně se mi proti nim hraje, mají opravdu silný tým. Taková šance, jako je tyčka, se musí proměňovat… Navíc puk pak skákal po brankovišti, z čehož plyne, že musíme být důraznější.“

V čem konkrétně je Liberec tak nepříjemný soupeř?

„Má silové hráče, mají technické hráče a propracovanou defenzivu. Nedají vám čas na nic. Nehrajeme s nimi špatné zápasy, ale prohráváme kvůli tomu, že mají zkušené a kvalitní kluky. Dají si puk v přečíslení a skórují.“

Jsou Tygři doma ještě silnější?

„Řekl bych, že ani ne. Hrají venku také dobře. Nicméně tentokrát jsme odvedli parádní výkon a body jsme si zasloužili.“

Určitě vám pomohly také přesilovky, že? Soupeře jste díky nim dostali pod tlak.

„Hlavně jsme si trochu oddechli. Každopádně, když nám přesilovky nejdou, je to spíš špatné. Dostává to celý tým pod. Když skončí přesilovka, v níž jste si vytvořili alespoň tlak, můžete z toho těžit dalších pět minut.“

Před poslední, využitou početní výhodou v závěru duelu jste si vzali oddechový čas. Řekli jste si, jak akci zahrát?

„Ne, byla to absolutní improvizace. Šlo o odražený puk po buly, který jsme naštěstí udrželi. Potřebovali jsme si lehce dáchnout, bylo toho moc. Asi to byl dobrý krok, když se to povedlo.“

V prvním vzájemném zápase sezony jste prohráli v Liberci 2:7. Navíc to byla už sedmá porážka pod Ještědem v řadě. Spadl vám kámen ze srdce, že se podařilo konečně sérii ukončit?

„Jak se říká, každá série jednou končí… Pro nás naštěstí skončila v pravou chvíli, potřebujeme teď opravdu každý bod.“

Aktuálně ztrácíte na desátý Litvínov pouhý bod.

„Hlavně jsme si dokázali, že dokážeme hrát proti každému. Porazili jsme Liberec, což se nám u něj doma už hodně dlouho nepovedlo. Asi si ani nepamatuju, kdy naposledy... Jsou to pro nás zlaté body, doufám, že nás tato výhra posune.“