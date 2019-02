Smoleňák o provokování fanoušků: Přeci se nebudeme úplně nudit | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Smoleňák prostřelil Čiliaka a vyslechl si nadávky, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak to, že se vám na Kometu tak daří?

„Proti Kometě nejde hrát jinak než na sto procent. Má výborný tým, každý rok to potvrzuje. Byli bychom rádi, kdybychom hráli takto proti všem soupeřům. Pokud nepodáte maximální výkon, jste bez šance. Dnes jsme to odehráli výborně. Přestože jsme měli nějaké zraněné a dohrávali jsme na pár lidí. Každý si hrábnul. Za tu snahu a práci jsme si výhru zasloužili.“

Zranění Koukala s Dragounem vám radost trošku kalí, že?

„Určitě nás to mrzí. Nikdo nechce vidět jiného hokejistu zraněného. Doufám, že to není nic hrozného a budeme je zase brzy mít. Oba jsou hodně platní a potřební. Ostatní kluci je ale zastoupili. Když vyhrajete takový zápas, je to pro pocit ještě lepší, než kdybychom byli v plné palbě. Takové zápasy nás posouvají dál. Moc nás nezbylo. Na led se to posílalo podle toho, kdo je ready. Někteří kluci skočili na centra, i když tam třeba nehrají. Jsou na kluky pyšný. Odehráli jsme to fantasticky týmově.“

Co ty vaše gólové oslavy před kotlem domácích fanoušků?

„Vím, že tady nejsem úplně oblíbený. Tyhle zápasy mě baví. Ať si klidně zařvou. Jestli je to pro ně nějaký ventil, já jim budu jen fandit. Jsme rádi, že chodí. Nadávky a křičení mi vůbec nevadí.“

I pro vás je to ventil je trošku popíchnout?

„Je to v rámci sportu, abychom se úplně nenudili.“ (úsměv)

Neříkal jste si o „desítku“ za nesportovní chování?

„Rozhodčí mě pochválil, že to byl pěknej gól. Říkal, že jsem to pěkně pověsil. (smích) Ne, vážně. Prý, ať se trošku uklidním.“

Nechyboval u první branky gólman Čiliak?

„Byla to chyba gólmana nebo dobrá střela? (úsměv) Dostal jsem se do špatného úhlu, už jsem to moc neměl komu dát. Tak jsem to zkusil a jsem za ten gól rád. Určitě ho beru, vypadalo to hezky.“

Kometa nebyla v top formě, co?

„Ona je nevyzpytatelná v tom, že z ničeho nic šlápne a dokáže vám dát během minuty gól. Kolikrát to opticky vypadá, že se jí nedaří, ale není to tým, kterého může soupeř vzít na lehkou váhu a jen tak si to odehrát.“

Prý jste minule v Karlových Varech odpočíval, abyste pak mohl vletět na Kometu. Je to tak?

„Necítil jsem se úplně dobře, trenéři trošku zamíchali sestavou. Věděl jsem, že budu hrát dneska a jsem rád, že jsem se na to připravil a vyhráli jsme.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 0:3. Smoleňák dvěma góly zařídil výhru 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Mountfield HK: Koukal po nárazu na mantinel míří do kabiny Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:50. Cingel, 11:52. Smoleňák, 53:50. Smoleňák Sestavy Domácí: Čiliak (Jekel) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mallet – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Plášek ml., Kusko, Köhler. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Graňák (C) – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Rákos (A), Vopelka – Dragoun, Kukumberg, Poppel. Rozhodčí Bejček, Hejduk – Klouček, Špringl Stadion DRFG arena Návštěva 7316 diváků