Kouč Razým po debaklu 0:5 od Třince: Stydím se za to, co jsme předvedli | iSport.cz

Jak byste zápas zhodnotil?

„Bylo to utkání jednoho týmu. My jsme do něj ani nenastoupili, což si nedovedu vysvětlit. Nechci snižovat výkon hostů, byli jednoznačně lepší. My jsme dělali všechno obráceně, než jsme si řekli, a čeho jsme se měli vyvarovat. Nechci kritizovat hráče, ale chci se omluvit fanouškům za výkon, i když tohle se nedá nazvat výkonem. Stydím se za to, co jsme předvedli.“

Čím Třinec vaše svěřence zaskočil?

„Na každého soupeře jsme připravení. Vím, že to bude znít paradoxně, ale věděli jsme přesně, jak bude Třinec hrát, chtěli jsme odpovídat stejnou hrou. Jednoduchostí ze třetiny, dáváním puků za obranu, ale přijdeme do zápasu a začneme klasické litvínovské zadovky, otáčení hry zpátky proti naší bráně, jsme nedůrazní. To je pak těžké. Snažíme se celou sezonu, ale úspěchy jsou střídavé. Jednou se nám to daří, jindy ne.“

Čím si vysvětlujete, že má tým dvě tváře?

„Pro mě je to taky zvláštní. Nevím, čím to je, protože my ty věci trénujeme pořád stejně, jak na začátku sezony, tak na Vánoce nebo teď. Je to o psychice hráčů, o jejich přístupu. Výsledky nejsou, jaké bychom si představovali.“

Na začátku sezony jste dokonce vedli tabulku. Co mužstvu chybělo, aby na tom bylo třeba líp?

„V neděli jsme dokázali urvat dva body v Olomouci, ale ztrácíme je doma. To nás trápí nás to od začátku soutěže, ztratili jsme až příliš mnoho utkání doma, což je hlavní příčina toho, že jsme tam, kde jsme. Kdybychom získali minimálně o devět bodů víc, což bylo reálné, tak jsme úplně jinde.“

V poslední době jste se střetávali se sousedy z tabulky, teď přicházejí ti papírově silnější. Jak vnímáte los soutěže?

„Máme v podstatě ty nejlepší týmy. Ale Chomutov dokáže vyhrát v Plzni, Zlín zase v Hradci, rozdíly mezi jednotlivými celky nejsou až takové, i když Třinec předvedl, jaký tým je. Ale znovu říkám, nestál proti němu žádný soupeř. Je to jen o nás, jak se k tomu dokážeme postavit. Pro mě je záhadou, že jeden den jo, za dva dny ne. Navíc nás trápí velká marodka. Máme spoustu kluků pobitých, doufám, že se do pátku dáme dohromady a ještě se o tu desítku porveme.“

