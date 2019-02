Zlínský střelec Fořt: Sparta je výborná, ale teď při krizi si tolik nevěří | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Sparta: Domácím rychle vrátil vedení Fořt, který dorazil puk po ráně Noska, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jako by vám pomohla středeční facka 2:9 v Plzni.

„Plzeň využila přesilovky, proměnila obě pět na tři. Pak už je to válec, těžko se to tam zastavuje. Nevím, jestli nám ta porážka pomohla, ale nedělali jsme si z ní těžkou hlavu. Proti Spartě jsme to všichni poctivě odmakali. Byl to výborný týmový výkon. Tohle nás dotáhlo k vítězství. Přišli i lidi a byli suproví. I jim patří velký dík.“

Vůle a tvrdá práce je víc než peníze, co?

„Když nebudete poctiví, nebudete makat a bojovat, je to proti mančaftu, který takto hraje, vždycky těžké. Párkrát vám to vyjde, ale ne pokaždé. Hokej je dnes takový.“

Ve třetí třetině už se zápas dohrával, co?

„Pokud vedete 4:1 a máte přesilovku, nepotřebujete dát za každou cenu gól a hrát nějaké žabičky na riziko. Hrají se jednoduché věci z obrany. Hlavně, aby nám někdo neujel a nepřišla nějaká hloupá chyba.“

Máte na marodce Ondráčka, Žižku, Werbika, znovu i Fryšaru. Není vás málo?

„Přišli kluci z Poruby (Jan Dufek) a ze Slavie (Lukáš Krejčík) a podali neskutečný výkon. Dufy patřil mezi nejlepší hráče. Takže máme náhradu. Ani jednoho jsem předtím neznal.“

Jak na vás působila Sparta?

„Hraje podobný hokej jako my. Přímočarý, silový. Když se podíváte na ta jména, je to výborný mančaft. Ale zvenčí mi přijde, že mají lehkou krizi, tolik si nevěří. Bojovnost, všechno tam je. Ale prostě jim to nelepí.“

Jedenáctému Litvínovu jste utekli o tři body. Uděláte už předkolo?

„Je to pěkné. Ale pár kol dozadu byli zase oni před námi. Pořád se to může rychle otočit. Musíme být nohama na zemi a hrát zodpovědně každý zápas. Přijde mi, že máme hodně sil a jdeme si za vítězstvím. Vyhráli jsme dost zápasů za sebou, nějaká forma tam asi je. Vždycky je to hlavně poctivě odpracované.“

Los nemáte špatný. Čekají vás nejhorší týmy Pardubice, Chomutov, pak třeba Olomouc.

„No jo, ale ty mančafty jsou taky výborné. Pardubice i Chomutov se zvedly, hrají velice dobře. Připravují se na play out. Když budeme makat, věřím, že proti nim něco urveme.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 4:1. Domácí jasně přehráli Pražany a získali potřebné tři body 720p 360p REKLAMA

Zlín - Sparta: Obrovská šance Rouska vyrovnat! Sparťanský mladík ale trefil tyčku Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Zlín - Sparta: V úplném závěru mohl korigovat skóre Pech, ten ale nájezd neproměnil Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:19. Valenta, 13:37. Fořt, 21:57. E. Kulda, 26:40. Šlahař Hosté: 11:28. Piskáček Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (C), Fořt (A), Šlahař – Herman, Honejsek, Okál – Fryšara, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Dufek. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Voráček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Delisle – Beran, Sill, Smejkal – Jarůšek, Klimek, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Vladimír Pešina – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 5427 diváků