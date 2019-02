Lukáš nahradil parťáka a vychytal nulu. Měl jsem se oženit dřív, smál se | iSport.cz

O to je vaše první olomoucká nula s výhrou sladší, ne?

„Je to tak. Kdybych věděl, že budu takhle chytat, ožením se dřív. Třeba těch nul bude teď víc. (směje se) Jsem za to rád, tímto děkuju i ženě a doufám, že to tak půjde dál.“

Chytal byste, i kdyby se dopoledne nezranil Branislav Konrád?

„Myslím si, že ne.“ (usmívá se)

Bylo to pro vás nejtěžší utkání v sezoně? 40 zákroků je hodně.

„Ani ne, byl jsem docela v tempu a měl jsem nějaké zákroky, které mi dost pomohly. Přece jenom jsem chytal asi po třech týdnech, takže jsem sám nevěděl, co od toho čekat. Zaplaťpánbůh to vyšlo takhle. Chytalo se mi dobře, byl to fajn zápas.“

Na jedenáctý Litvínov najednou máte náskok šesti bodů...

„Za tyhle body jsme strašně rádi, protože hrajeme o play off. Dost nám to pomohlo, snad nás ty dvě výhry nakopnou a budeme v tom pokračovat.“

Po té nešťastné prohře s Litvínovem vypadáte odhodlaněji, že?

„Asi jo, týmu ale taky pomohlo, že se nám konečně uzdravili nějací hráči. Víte, jak to letos máme s marodkou... Kluci podali všichni super výkon, i díky nim jsme vyhráli. Dobře jsme ubránili jejich přesilovky, ve kterých je Liberec silný. To bylo klíčové. Měli tam jen jednu střelu, jinak jsme to dobře vyklekali. Žádné razantnější zakončení neměli.“

Co bylo nejtěžší řešit? Birnerův nájezd, nebo spíš ty závary na konci?

„Celkově všechno, ale u těch závarů jsem kolikrát nevěděl, kde puk vyplave. Naštěstí mě to dneska trefovalo. Co se nájezdů týče, na Birnera jsem si věřil. Hrávali jsme spolu ve Lvu Praha, najezdil toho na mě docela dost.“

Bylo znát, že jim chyběl Marek Kvapil?

„Liberec je silný tým, hraje špičku, mají kvalitní hráče. Těžko říct z mého pohledu, je to spíš otázka na ně. Ale odchytal jsem dva zápasy proti nim, věděl jsem, že mají tlak do brány, takže jsem byl připravený.“

Vyvíjí se tahle sezona a celé angažmá v Olomouci, kam jste se vrátil, podle představ?

„Určitě bych mohl chytat lépe, ale zatím to jde. Jsem tady spokojený, mám tady zázemí, rodinu. V některých zápasech jsem asi mohl předvádět lepší výkony, ale třeba si to šetřím na konec. Kdo ví...“ (usmívá se)

