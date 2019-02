Boss Straka o Kovářovi: Otočil celou Plzeň. Šance, že zůstane, je minimální | iSport.cz

Před rokem brali Prezidentský pohár a i letos jsou blízko. Po liberecké ztrátě v Olomouci se náskok Tygrů smrsknul na tři body. Pro rozjeté indiány řešitelná záležitost. Ještě reálnější je překonání klubového maxima v počtu nasázených tref za 52 kol.

Osmička Pardubicím, devět kusů Zlínu a jasný zápas v Boleslavi. Je už tohle plzeňský ideál?

„Je vidět, že jsme v laufu, lepí nám to, kluci hrají skvěle, jsou v tempu, dá se na to koukat. Je to teď zkrátka hezký…“ (usmívá se)

Super pocit musíte mít ze souhry Milana Gulaše s Janem Kovářem. Máte dojem, že úroveň produkce společně navyšují kolo za kolem?

„Je fakt, že po příchodu Kovina jsme se nastartovali. Najednou všichni dostali sebevědomí a všichni hrají skvěle. Plzeň už není jen o těch dvou borcích, naskočili do toho i ostatní. Pokud to zrovna náhodou nevyjde Gulymu s Kovinem, zaskočí druzí. Je krásný vidět, s jakou sebedůvěrou hrají už všichni. A to je pro nás všechny hrozně důležitý. Že gól je schopná dát prakticky každá formace. Je to o hlavě a člověk zírá, co udělá příchod jednoho hokejisty. Kovin to tady celé otočil. Funguje to, je tam lehkost, pohyb, momentálně je tam úplně všechno. Včetně štěstí. Tady v Boleslavi to do desáté minuty nebylo ono, ale pak jsme to rozjezdili. A díky nabyté pohodě víme, že dokážeme otáčet zápasy. Ale bacha, celé se to může změnit, lepší to moc neprožívat.“

A zůstat s pokorou na zemi…

„Samozřejmě. Ale to naši kluci jsou, jednoznačně. Trenéři drží kluky zkrátka, máme krásně vyváženej mančaft, starší zkušenější a mladí borci. Strach o tohle nemám.“

Přiblížili jste se Liberci na tři body, je pro vás Prezidentský pohár hodně velká motivace?

„Chceme vyhrát každý zápas, to je bez debat. Prvním cílem bylo dostat se do čtyřky, tam už asi zůstaneme. Takže splněno. A teď chceme ještě výš. Nebudu mluvit za ostatní, ale za sebe. A pokud bude možnost pohár obhájit, budu rád. Když už u toho jsme blízko, proč to nevyhrát, že jo… Ale není to nejdůležitější věc, play off je určitě víc.“

S Libercem jste v této fázi sezony o fous odskočení od ostatních, souhlasíte?

„Každý má nějaké období, kdy mu to jde líp a kdy hůř. My měli špatnou chvilku v listopadu, řešili jsme ji a vidíte, přišel Kovin a změnil chod celého mančaftu. Celou dobu to budujeme a najednou… Najednou jsou všichni dobrý!“ (usmívá se)

Považujete osobně Kováře s Gulašem za nejlepší útočníky extraligy?

„Určitě. Zápasy objíždím, vidím i ostatní a ti dva si vedou skvěle. Rozumí si, dávají krásné góly. Ale jak říkám, nejsou sami, přidávají se i ostatní, Péťa Kodýtek, Stráča, Něma nebo Ebýs (Eberle). Takovej Míra Indrák měl slabší start a teď má pět gólů v šesti zápasech. Super! A to se nám další klíčoví hráči vrátí po zranění, což je taky strašně důležitý. V play off se nemůžete spoléhat jen na dva kluky, během chvilky se to celé může změnit.“

Nakolik je reálné udržet u Milana Gulaše Jana Kováře i pro příští ročník?

„To si nemyslím, že je možné. Šance je minimální. Máme s Kovinem domluvu do konce sezony a nevím, co by se muselo stát… Teď žijeme touhle sezonou a uvidíme, jak to bude dál vypadat. Ale znovu, ta naděje je minimální.“

Důvěrou v brance jste zahrnuli Dominika Frodla, akvizici z prvoligové Slavie. A vede si suverénně. Věřil jste mu od samého začátku, že těžkou misi zvládne?

„Chytá skvěle celou sezonu. Maximálně měl jeden, dva horší zápasy, jinak čape fantasticky. Co má pochytat, to pochytá. Sem tam blbej gól, to se stane. Přiznávám, že pro mě je to velikánský a milý překvapení, drží nás celou dobu. Klobouk dolů.“

Faktem je, že Plzeň se v posledních letech pokaždé mohla spolehnout na vynikající gólmany, jen panovaly pochyby, zda i Frodl do téhle tradice zapadne…

„My jsme ho brali s tím, že o jeho kvalitách víme. Ale vzhledem k jeho věku jsme samozřejmě byli trochu v napětí, co s ním extraliga udělá. Je to něco jiného, než první liga. Na druhou stranu, asi mámě štěstí, nepamatuju, že bychom se v minulých letech někdy spálili. Dali jsme tam Maziho (Mazance), vychytal nám titul, všichni pochybovali o Machym (Machovském) a vedl si neskutečně. Svoboďák (Svoboda) po něm jakbysmet. A teď to po nich přebírá Frodlík.“

Čím vším to je?

„Hlavní zásluhu má Ruda Pejchar, trenér gólmanů, pracuje s nimi fantasticky. Má s nimi speciální vztah, zkrátka to s nimi umí. V klubu máme tendenci dávat prostor v brankovišti mladým klukům, nebojíme se toho a vychází nám to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:05. R. Zohorna Hosté: 19:43. Kodýtek, 24:24. Indrák, 35:46. Gulaš, 46:43. Pour Sestavy Domácí: J. Růžička (Krofta) – Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Procházka, T. Knotek, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Pulpán, Jones, Allen, L. Kaňák, Moravčík – Gulaš (C), Jan Kovář (A), Pour – Kodýtek, Preisinger, Straka – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Nedorost, Kantner. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Lučan, Pešek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3269 diváků