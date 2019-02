Hořava po schůzce s elitou: Nejsme tam… Musíme pracovat ještě víc | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Plzeň: Další gól hostů přidal Gulaš, 1:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Mladá Boleslav se v posledních týdnech vyšvihla, vyladila hru, ovšem zároveň poznala, že například na Liberec nebo Plzeň ji toho hodně chybí…

„Určitě a jednoznačně. Naši kluci hráli maximum, ale na víc v současné době nemáme. Teď se to ukázalo, je to spravedlivé a je dobře, že to takhle funguje.“

Poslouží hráčům drsný výsledek této konfrontace pozitivně, anebo je to naopak sundá?

„Nemělo by je to srazit. Srovnání s nejlepšími týmy nám ukázalo, jak jsme na to, je to užitečná věc. Výsledky jsme měli, ale některé byly uhrány se štěstím, nebudeme říkat, že ne. Mysleli jsme si v tu chvíli, že bychom mohli někam nakouknout, ale ne. A byla to chyba.“

Nehraje se vám lépe venku? Přišlo mi, že na vaše hráče byly pospojovaná domácí utkání s Kometou, Spartou, Libercem a Plzní příliš velké sousto.

„Budu mluvit za sebe, z mého pohledu jsem strašně rád, pokud se takové zápasy hrají. Je to úžasný měřítko, právě tohle vás posouvá dál. Hráči zjistí, co udělá každá malá chyba. Co udělá jedno zpomalení, nebo lehké ulevení. Je skvělé poznat na vlastní kůži, co všechno vás potrestá. Z toho se hodně naučíte.“

Asi je to blbé říct, ale s vaším přístupem k věci se vám projev Liberce v Boleslavi a to samé Plzeň musel líbit…

„Samozřejmě. A není to náhoda, že jsou oba týmy nahoře. Já po našem příchodu do Boleslavi říkal, že nemáme žádný kouzelný proutek, nic takového neexistuje, to je blbost. Taky jsem říkal, že tři měsíce na změnu je málo. A tvrdím to pořád. I kdybychom s Plzní vyhráli, budu říkat to samé. Některé věci nezměníte ani za půl roku, spíš je to záležitost dvou, tří let. Hodně se udělá přes léto, v srpnu, s hráči, které chcete mít u sebe.“

Na chvíli jste se přiblížili šestce, ale asi jste sami poznali, že vaše reálná síla stačí na předkolo…

„Já se přiznám, že jsem o tom takhle vůbec neuvažoval. Mně bylo od začátku jasné, že budeme do posledního utkání bojovat o desítku. A taky se to potvrzuje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:05. R. Zohorna Hosté: 19:43. Kodýtek, 24:24. Indrák, 35:46. Gulaš, 46:43. Pour Sestavy Domácí: J. Růžička (Krofta) – Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Procházka, T. Knotek, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Pulpán, Jones, Allen, L. Kaňák, Moravčík – Gulaš (C), Jan Kovář (A), Pour – Kodýtek, Preisinger, Straka – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Nedorost, Kantner. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Lučan, Pešek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3269 diváků