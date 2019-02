Všechno na Gulaše! S pěti góly útočil na rekord: Takový zápas nepamatuji | iSport.cz

Berani přitom přijeli jako soupeř, který budí respekt. Čtyřmi výhrami v řadě se prokousali do elitní desítky. Poradili si s Mountfieldem, Libercem a Vítkovicemi. Jenže současná Plzeň, to je až na krizičku s Chomutovem, úplně jiná liga. Po debaklu Pardubic (8:3) přichystala další popravu, v čele s katem Gulašem. A taky Janem Kovářem, jenž mu na čtyři trefy nahrál.

Když jste se dozvěděl, že máte na dosah extraligový rekord v gólech i počtu bodů za jeden zápas, nosil jste to v hlavě?

„Mně se to doneslo až nějakých pět, šest minut před koncem. Vyšlo to parádně, když se budeme bavit o mně, asi nepamatuju takový zápas v extralize. Moc si toho vážím, že to tak vyšlo a že jsem mohl pomoct týmu. Na druhou stranu nesmíme zapomenout na Honzu Kováře, protože to byly fantastické nahrávky. Nechci to snižovat, ale pro mě pak nebylo tak těžké to proměnit. On potvrdil, jaký je hráč, jak je pro nás důležitý a jak dokáže nás všechny pozvednout. A já si hokeje s ním ohromně užívám.“

Před vaším pátým gólem v přesilovce pět na tři už to hodně vypadalo, že to na vás hodně hrají. Souhlasíte?

„Říkali to, jen jsem slyšel, že všechno na Guliho. Já se do toho vůbec nezapojoval… Měli jsme tam jeden signál, jsem rád, že nám vyšel. Už předtím to měl být gól, pak mě Jarda Kracík krásně našel, já si jen popojel trošku dolů, abych mu uvolnil tu nahrávku středem. A propadlo to tam.“

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 9:2. Gulaš dominoval a zapsal se do historie 720p 360p REKLAMA

Zlínu jste dal osm gólů ve dvou zápasech. Mají z vás asi špatné spaní…

„Já jsem hrozně rád, že jsme ten zápas odehráli tímhle způsobem, od první do poslední minuty. Všichni jsme věděli, že Zlín je na koni, že hráli výborně, bojují o desítku. Od začátku až do konce jsme plnili, co jsme si řekli a jsme za to rádi. Tyhle zápasy před play off potřebujeme, potřebujeme se je n naučit hrát. Jsou to nepříjemné hokeje a my jsme to zvládli. Ale stále musíme být pokorní, dál pracovat, protože tohle nás dostalo tam, kam jsme potřebovali. Když to budeme plnit, můžeme si to všechno osvojit a utvrdit se v tom, jakou sílu v týmu máme.“

Bylo i pro váš výkon důležité, že jste to za rozhodnutého stavu nezabalili

„Přesně tak. I trenéři nás za to pochválili a já jsem rád, že jsme nepřestali hrát a neuspokojili se výsledkem. To je strašně důležité, že chceme pořád hrát, ať je to první nebo čtvrtá lajna. Každý chce dát gól, nepolevíme. A my v tom potřebujeme pokračovat.“

V posledních zápasech jste svoji typickou střelu tolik nevyužíval. Cítil jste to taky tak?

„Každý zápas je jinačí. Někdy se to otevírá, tentokrát jakákoli nahrávka od Koviho prošla. Já se jen snažil trefit bránu. Pak jsou zápasy, třeba jako doma s Chomutovem, kdy jsme taky měli přes padesát střel a zápas jsme nezvládli. Bývá to dvojsečné, na druhou stranu je ta moje střela důležitá v tom, abychom dali nějaké góly, a tentokrát mi tam napadalo všechno, co mi na tu lopatu přišlo. A velká podíl na tom má Honza Kovář.“

Kdy jste začal cítit, že to bude váš velký zápas?

„Abych pravdu řekl, už před utkáním. Přišlo mi, že by to mohlo být dobrý. Výborně jsme si s Kovim vyčistili hlavy, byli jsme ve volném dni s rodinami na horách a to je přesně ono. Je důležité, když si rozumíte, jste kámoši mimo led, pak to může stoprocentně fungovat i na tom ledě. Mladej Pourák (Jakub Pour) nás výborně doplňuje a já si ten hokej ohromně užívám. Nepamatuju, kdy jsem to takhle naposledy měl, možná se Stráčou (Martin Straka) a Vlasym (Tomáš Vlasák), to byly kombinace! Teď to taky byla nádhera. Výborný!“

Nejlepší střelci v jednom zápase Tipsport extraligy: Fáze sezony Hráč Počet gólů Utkání Sezona základní část Petr Čajánek 6 Zlín - Opava 10:2 1997/98 základní část Jan Čaloun 5 Litvínov - Jihlava 8:5 2004/05 základní část Milan Gulaš 5 Plzeň - Zlín 9:2 2018/19 play off Tomáš Sršeň 5 Vsetín - Pardubice 10:1 1996/97

Od pětigólového večera Jana Čalouna uplynulo čtrnáct let. Za čtrnáct let si na ten svůj ještě vzpomenete?Před šesti lety jste dal čtyři góly Liberci. Vzpomenete si na to?

„Ne. (usměje se) Je to dlouhá doba, dozadu se moc nekoukám, spíš dopředu. Mám jasný cíl zvednout nad hlavu pohár, protože ho nemám. A tyhle individuální statistiky jdou nějak mimo mě, i když nechci říkat, že to nesleduju. Ale přednější je týmový úspěch.“

Od pětigólového večera Jana Čalouna uplynulo čtrnáct let. Za čtrnáct let si na ten svůj ještě vzpomenete?

„No tak, na tohle asi nezapomenu. Jsou sezony lepší, horší, už jsem hrál se spoustou skvělých hráčů, ve své první sezoně v Plzni se Stráčou a Vlasym, byl jsem ještě mladší hráč a ohromně mi to pomohlo v růstu, v hokejové kariéře. Poslalo mě to víceméně do světa, kde jsem se otrkal a nabral zase nějaké zkušenosti. Teď chci už být v roli, abych pomáhal mladším a ukazoval jim cestu, jak se k tomu dopracovat, aby to fungovalo.“

Koruna Krále extraligových střelců je poměrně blízko, vedete o čtyři góly. V kanadském bodování o tři, To vypadá lákavě, ne?

„Jo super, ale máme tam pořád ještě plno zápasů, které jsou pro nás důležité. Když to získám, bude to paráda, ale jsou podstatnější věci.“

Jste velice blízko jistotě play off, vrátili jste se na druhou příčku. Kam v tabulce koukáte? Na první místo?

„Určitě. Chceme bojovat o první místo, o všechno, co jde vyhrát. Aspoň já to tak beru. Jsem člověk, který chce všechno vyhrávat. Minulou sezonu jsme vyhráli Prezidentský pohár, úžasná věc, perfektní vizitka, teď po tom saháme. Ještě před třemi měsíci jsme byli desátí. Z nějaké té krize jsme se dostali, ale musíme zůstat pokorní a pořád pracovat. Přesně tohle nás vyneslo tam, kde jsme.“

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 9:2. Gulaš dominoval a zapsal se do historie 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:27. Straka, 23:17. Gulaš, 29:05. Kracík, 30:06. D. Kindl, 31:59. V. Němec, 38:19. Gulaš, 40:25. Gulaš, 42:45. Gulaš, 45:52. Gulaš Hosté: 35:56. Herman, 48:15. Kubiš Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Pulpán, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Preisinger. Hosté: Kašík (32. Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (C), Fořt (A), Šlahař – Herman, Honejsek, Okál – Václavek, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Fajkus. Rozhodčí Hodek, Svoboda – Ganger, Lhotský Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4674 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 28 3 4 11 154:106 94 2. Plzeň 46 23 7 6 10 167:104 89 3. Mountfield 46 24 6 4 12 134:107 88 4. Třinec 46 25 3 3 15 136:104 84 5. Vítkovice 46 22 3 3 18 125:116 75 6. Brno 46 19 6 5 16 128:121 74 7. M. Boleslav 46 22 2 1 21 113:108 71 8. Sparta 46 18 6 2 20 120:118 68 9. Olomouc 45 19 2 7 17 110:125 68 10. Zlín 46 18 3 5 20 128:133 65 11. Litvínov 46 18 5 1 22 109:125 65 12. K. Vary 45 12 3 4 26 112:137 46 13. Chomutov 46 11 3 4 28 104:159 43 14. Pardubice 46 8 2 5 31 90:167 33 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Play-out ELH

Plzeň - Zlín: Gulaš se z první nemýlil. Čtvrtý gól sedmasedmdesátky, 8:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Zlín: Gulaš zkompletoval hattrick a na led přistávají čepice, 7:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Zlín: Znovu Gulaš. Kanonýr má na kontě druhý gól, 6:1 720p REKLAMA