Barinkův výjezd do Liberce: Gól. Bitka. Výhra. Tenhle zápas měl všechno, řekl | iSport.cz

Co vlastně vedlo k bitce, která spíš připomínala hodně urputné kolo v judu?

„Právě, že bych to bitkou ani nenazýval. Spíš to bylo nějaké držení, proběhla tam určitá výměna názorů a tím to skončilo.“ (usměje se)

Ale asi jste měl slabší argumenty, skončil jste na zádech...

„Protože rozhodčí říkali, že konec, konec. A najednou jsme leželi na zemi. Snažil jsem se ještě aspoň přetočit nahoru.“

Jaroslav Vlach vás překvapil, když vás hodil na zem?

„Povolil jsem. Když na vás někdo klepe zezadu, abyste toho nechali, uděláte to. A Jarda ne. Ale v pohodě, to je hokej, patří to k tomu.“

Bitka by se od vás možná dala čekat, gól na 2:1 už tolik ne. Jak se vlastně stalo, že jste uháněli ve čtyřech dopředu a zrovna vy jste vyplaval na vrcholu a byl tím, kdo zakončoval?

„Ani nevím. (usměje se) Byli jsme s Němou vedle sebe, já prostě jel jen dopředu a Petr Holík mě perfektně našel. Už jsem chtěl jenom trefit branku.“

Do konce základní části zbývají dva zápasy, vy už nejspíš zůstanete v první šestce. Jaké jsou myšlenky ke zbytku základní části?

„Teď budeme všechno dál směrovat k play off, hrát náš hokej a vůbec nemyslet na to, jestli jste patnáctí, nebo osmnáctí. Hlavní je, abychom dobře začali play off.“

Přišlo mi, že v Liberci se ukázalo to staré brněnské DNA, zase to byla silná Kometa, která se probírá každý březen tři roky po sobě. Máte stejný pocit?

„Snažíme se všechno chystat na play off. Víme, že když nebudeme dostávat góly, nějaké body můžeme vozit. Zvládneme vyhrát na dva góly, protože máme kvalitní brankáře, kteří to vzadu zavřou. Trochu to už vypadá jako náš hokej. Jen se ještě musíme vyvarovat ztrát kolem modrých čar. Pak se to na nás totiž valí a je to strašný kvapík, blbě se to pak chytá.“

Máte hodně defenzivních obránců, před vlastní brankou se skvěle orientujete vy, Zbyněk Michálek, Tomáš Bartejs, Michal Gulaši a Tomáš Malec. Není tam prostor. Je tenhle hustý les dobrou zbraní pro play off?

„Na defenzivě se podílí celý mančaft, vychází už od útočníků a pokračuje přes blokování střel a další maličkosti. Hlavně je důležité, když máte za sebou někoho, na koho je spoleh. A to my máme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:21. J. Vlach, 56:00. M. Kvapil Hosté: 14:51. Dočekal, 49:08. Barinka, 62:40. P. Holík Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Vejmelka (Jekel) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Orsava, P. Holík, Zaťovič (A) – Köhler, Hruška, Mallet – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – P. Kratochvíl, Süss, Plášek ml.. Rozhodčí Bejček, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 3 5 13 165:119 98 2. Třinec 50 29 3 3 15 149:112 96 3. Plzeň 50 25 7 6 12 175:110 95 4. Mountfield 50 25 6 5 14 144:119 92 5. Brno 50 22 7 5 16 141:127 85 6. Olomouc 50 23 3 7 17 121:130 82 7. Vítkovice 50 23 4 3 20 136:127 80 8. M. Boleslav 50 24 2 1 23 122:117 77 9. Zlín 50 21 3 5 21 139:140 74 10. Sparta 50 19 7 2 22 132:131 73 11. Litvínov 50 19 5 1 25 122:141 68 12. K. Vary 50 12 4 6 28 120:151 50 13. Chomutov 50 12 3 5 30 110:167 47 14. Pardubice 50 8 2 5 35 96:181 33