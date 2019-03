Šéf sudích o chybách i poškozené Boleslavi: Nešťastné, úmysl vylučuji | iSport.cz

Ve čtvrtek se Jan Hribik dozvěděl o nominaci na mistrovství světa, v neděli jel pískat další extraligové kolo do Plzně, kam přijel Třinec. Gratulací se nedočkal, místo toho čelil nevybíravému útoku, když byl zasažen lahví hozenou z hlediště. Několik minut se pak bolestivě svíjel na trestné lavici. Podle předsedy komise rozhodčích Vladimíra Šindler však domácí tým v ničem nepoškodil.

Co říkáte na incident, který se v neděli stal v Plzni?

„Jsem z toho nešťastný. Je to bohužel odraz celospolečenského chování a vnímání rozhodčích. Takový útok na jakéhokoli aktéra utkání je mimo veškeré mantinely přípustného chování diváků. Přitom musím říct, že kluci v tom utkání podali mimořádně dobrý výkon. Hit Musila na Kracíka byl tvrdý, ale čistý. Naopak za sekeru domácího Allena mohl přijít i vyšší než jen dvouminutový trest. Ve všech kritických rozhodnutích si vedli přesně, přesto se setkali s takovou reakcí. Hrubé nadávky, urážky, nakonec i zásah lahví. Jsem z toho velmi zklamán.“

Mohl zasažený arbitr Jan Hribik utkání po inzultaci ukončit?

„Ano. V případě, že by se nedej bože něco podobného opakovalo, rozhodčím doporučíme, aby zápas minimálně přerušili a vyslovili varování, že další chování tohoto charakteru utkání ukončí. Není to projev moci, ale na čin, který se zcela vymyká fair play, jinak reagovat nelze. Že to v Plzni kluci neukončili, vnímám jako jejich statečný čin. Není v pořádku, když si rozhodčí ještě 24 hodin po zápase musí ledovat pohmožděninu po zásahu nějakým předmětem.“