Rákos o derby s Dynamem: Šli po mně jak po uzeným. Komety se nebojíme | iSport.cz

Kvůli dalším absencím Zámorského, Smoleňáka, Vincoura a Chalupy bylo v týmu zase pár nových hráčů. Hledali jste se těch prvních 10 minut, kdy vám Pardubice odskočily?

„To ani ne, první gól byl vlastenec, druhý takový, že nám soupeř ujel a při třetím jsme ztratili puk na modré a zbrkli. Pardubice to dostalo trochu na koně, měli to pak jednodušší.“

Play off pro vás začíná až deset dní po derby. Je výhoda, že pět porážek v řadě nebude tolik v hlavě?

„Jo, ten poslední zápas se počítá taky, byť jsme hráli v okleštěné sestavě. V play off to ale určitě bude jiné, někteří kluci se dají dohromady. Navíc v téhle sérii jsme prohráli dva zápasy po nájezdech, což je taková dovednostní soutěž. Určité věci musíme zlepšit, pracujeme na nich. Teď máme ještě dost času, aby to bylo s Kometou, jaké to má být.“

Přišlo mi, jako byste play off mód nasadil už v Hradci. Dost jste soupeře dráždil, hrál na hraně...

„Spíš bych řekl, že po mně šli jak po uzeným. Ale bavilo mě to. Mám takový hokej rád. Škoda jen, že jsme nevyhráli.“

Bavila vás i kladiva Jacoba Cardwella, pod které jste se dostal na konci zápasu?

„Nemám žádnou modřinu, nikde žádný šrám a dostali jsme pětiminutovou přesilovku. Takže asi tak.“ (usměje se)

Předváděl jste v derby váš hokej, při kterém se cítíte jistě a dobře?

„Až na ten začátek jo. Tam jsme se všichni hledali, postupně to bylo lepší a lepší. Mrzí nás, jak to dopadlo, měli jsme hodně přesilovek, zato oslabení se nám dařilo zvládat. Jsou prostě věci, které nám zápas ukázal.“

Budete kolem branky stejně nepříjemný i ve čtvrtfinále proti Kometě?

„Uvidíme, jaké budou instrukce od trenérů. Jestli budu hrát před brankou, určitě to nikomu zadarmo nedám.“

Co vlastně říkáte tomu, že vás čeká mistr z posledních dvou let?

„Soupeře si nevybíráme, takhle to zkrátka dopadlo. Nechci nic zakřiknout, v sezoně se nám na ně dařilo, na druhou stranu každý zápas je jiný, plus Kometa hraje play off v jiné pohodě než v základní části.“

Bude vzhledem ke své historii favorit?

„Favorit se vybírá těžko. My jdeme ze čtvrtého místa a oni z pátého. Možná papírově to jsou oni, mají ostřílené hráče, tým se zase tolik nezměnil oproti minulým rokům, kdy vyhráli dvakrát titul. Ale není důvod se nikoho bát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. M. Kratochvil, 07:17. L. Horký, 10:05. Matýs, 48:39. Hovorka Hosté: 15:31. F. Pavlík, 58:09. Cingel Sestavy Domácí: Klouček (Vlk) – Eklund, Cardwell, Mikuš, Porseland, Budík, J. Zdráhal, Děrvuk – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Perret, Rolinek (C), Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Dušek, J. Kloz, Matýs. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Štindl, Cibulskis, Nedomlel, Graňák (C), F. Pavlík, Kukla – Sklenář, Rákos (A), J. Dvořák – R. Pavlík, Cingel, Paulovič – Miškář, Nedvídek, Poppel – Síla, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Svoboda, Šír – Gebauer, Lederer Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 9329 diváků