Porážka na Spartě bolí, zpříjemnili bychom si oslavy, litoval Derner | iSport.cz

Jak ovlivnila porážka na Spartě oslavy vítězství v Prezidentském poháru?

„Chtěli jsme tady vyhrát, aby se nám ty oslavy trošku zpříjemnily. Zhodnotil bych to jako dobrou přípravu před play off. Můžeme se podívat na chyby, co jsme udělali, proč to nevyšlo.“

Sledovali jste mezitím výsledky ostatních zápasů?

„Já osobně jsem to nesledoval. Jsme naučení, abychom do každého zápasu šli naplno a chtěli ho vyhrát. Bohužel, tentokrát se nám to nepovedlo, musíme najít příčinu, proč to nevyšlo.“

I přesto máte Prezidentský pohár. Jak se si toho ceníte?

„Je to jak droga. Vyhrajete to jednou a chcete neustále, pořád. Je to vizitka klubu za celoroční práci, někde ve Švédsku nebo Finsku tu toho strašně cení, tady na to musíte odehrát dvaapadesát kol. Takže super.“

Co říkáte na výkon Jaroslava Hlinky, který se vrátil famózně do Sparty a rozhýbal ji dvěma góly?

„Povídal jsem mu, že je skvělý, že je zpátky a popřál mu hodně zdraví. Je vidět, že to nezapomněl. On ty góly pořád dávat umí.“

Byly jeho dvě trefy z přesilovky rozhodujícími momenty utkání?

„Udělali jsme v oslabení dvě chyby a on toho dvakrát využil. Pak už se to těžko dohánělo. Nadrobili jsme nějaké chyby, je na nás, jak k tomu dál přistoupíme.“

Je tahle porážka třeba vítanou fackou před play off, i když nemusí tolik bolet, když pohár je stejně váš?

„Každá porážka bolí. My jsme si chtěli udělat pohodu do play off, nevyšlo to. Na druhou stranu nám to může pomoct do další fáze sezony.“

Nemáte trošku strach, že by vám odešla forma?

„Ne, to si nemyslím. Stejně teď budeme mít přestávku a čas se na play off připravit, nabrat nějakou sílu, odpočinout si. To je jedno s druhým. Každý se na tuhle část sezony strašně těší.“

Popáté jste vyhráli základní část, ale jen jednou titul. Kdo může být největším strašákem?

„Sezona je tak vyrovnaná, že první mohl prohrát s posledním, i týmy zespoda si vedly výborně. Lidi to mohli vidět, jak se to prolínalo, výsledky nebyly jednoznačné. Nemůžeme koukat na soupeře. Jestli chceme vyhrát, musíme porazit každého a mít v hlavách spíš naši hru.“

Uvědomujete si, že tímhle výsledkem se Sparta z desátého místa dostala do předkola a v případě jejího postupu se můžete potkat zase ve čtvrtfinále?

„Jo, dozvěděl jsem se o tom. Za ty roky, co jsem hrál play off, vím, je úplně jedno, koho dostanete. My na to musíme být srovnaní v hlavách a jít za tím jedním.“

